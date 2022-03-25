Как это сделать рассказал Нэт Зинсер, который руководит кафедрой психологии в Военной академии США в Вест-Пойнте. Одна из его обязанностей – научить военных, как переносить худшие условия на поле боя. Поэтому секретами устойчивости он поделился в книге "Уверенный разум".

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Как развить психическую устойчивость: 3 совета

Приучайте себя расслабляться по приказу

Иногда просто нужно выключить все мысли и расслабиться. Это сделать не так легко, но можно научиться, как выполнять это по приказу.

По словам Зинсера, даже две минуты глубокого дыхания и расслабления могут быть полезны.

С глубоким дыханием вы, по сути, даете отдохнуть своему мозгу и запускаете физиологические изменения: это артериальное давление, частота сердечных сокращений, поглощение кислорода и накопление лактата в крови,

– объясняет он.

Не тратьте свою энергию на негатив

Зинсер подчеркивает, что негативные эмоции, такие, как гнев и страх, истощают нашу энергию. Чтобы сохранить психические и физические силы, он учит курсантов распознавать, когда негативные эмоции не приносят пользы, и избегать их.

Заправьте топливный бак

Даже самые выносливые не могут получать психическую силу из воздуха. Поэтому нужно помнить, что в такие моменты следует сделать то, что необходимо именно вам, то, что делает вас эффективным и придает энергию. И это должно быть в приоритете.

Как развить психическую устойчивость / Фото института когнитивного моделирования

Обратите внимание – Зеленский обратился к Европейскому совету и народам Европы: смотрите видео