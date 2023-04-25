Там страшні руйнування: в Україні обрали 6 населених пунктів для експериментальних відбудов

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні відбудовуватимуть шість населених пунктів. Мовиться про ті міста, селище та села, які мають страшні руйнування.

Відбудова відбуватиметься в межах експериментального проєкту. Шмигаль заявив, що один з основних його принципів – це відбудувати краще, ніж було.

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Які населені пункти відбудовуватимуть в Україні

Денис Шмигал заявив, що план швидкого відновлення цього року має п'ять пріоритетів. Вони передбачають сотні різних проєктів, сотні міст і селищ, де відновлення відбуватиметься одночасно.

Сьогодні (мовиться про 25 квітня – 24 Канал) уряд затверджує важливу постанову в цьому напрямі. Визначаємо шість населених пунктів, де відновлення відбуватиметься,

– розповів український прем'єр.

За його даними, мовиться про:

Бородянку та Мощун у Київській області;

Тростянець у Сумській області;

Посад-Покровське в Херсонській області;

Циркуни в Харківській області;

Ягідне в Чернігівській області.

Денис Шмигаль пояснив, що ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Однак тепер їх відновлюватимуть комплексно.

"Це означає, що відновлюватимуть не окремі будівлі та споруди, а все з системним підходом, новим плануванням і повною трансформацією цих населених пунктів", – пояснив прем'єр.

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Денис Шмигаль запевнив, що реалізація експериментального проєкту не значить, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів. Адже, за словами Шмигаля, відновлення вже триває у всій країні.

Цей документ – пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність і швидкість відновлення одночасно,

– запевнив прем'єр.

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