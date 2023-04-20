У четвер, 20 квітня, відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів у Києві, під час якого, зокрема, виступав глава ОП Андрій Єрмак. Серед іншого, він подякував іноземним друзям за участь в проєктах з відбудови інфраструктури українських громад. Про це повідомляє 24 Канал.

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Три складники задля безпеки

Зі слів Єрмака зрозуміло, що важливо посилювати підтримку України, аби зробити з нашої держави щит Європи. Це допоможе, якщо Росія "оговтається" та вирішить знову захоплювати весь світ.

Аби Росія, зробивши роботу над помилками, не спробувала вдатися до нових актів агресії, Україна має стати міцним форпостом Європи, взірцевим уособленням сили та сучасності. Україна може та мусить стати ключовим спонсором регіональної та загальноєвропейської безпеки, перетворитися на безпековий хаб,

– констатував очільник ОП.

Окрім того, він зазначив, аби втілити цю мету в реальність, потрібно:

по-перше , повноцінне членство України в НАТО та перед тим забезпечити безпекові гарантії для нашої держави;

, повноцінне членство України в НАТО та перед тим забезпечити безпекові гарантії для нашої держави; по-друге , стрімке економічне відновлення коштом західних інвесторів, що необхідне Україні для подальшого розвитку;

, стрімке економічне відновлення коштом західних інвесторів, що необхідне Україні для подальшого розвитку; по-третє, чітке розуміння з боку Європи стосовно того, що майбутнє України та світу залежить від рішень, які ухвалюють сьогодні.

Підписання меморандумів

Зазначимо, що під час цього саміту було підписано чимало важливих документів, які гарантуватимуть співпрацю між певними регіонами України та країнами Заходу.

Скажімо, Херсонщину підтримуватимуть Нідерланди, Миколаївщину – Польща, Одещину – Польща та Франція.

Договори про співробітництво підписали напряму і мери міст. Це — підтримка за окремими напрямами, але у підсумку підписані угоди втіляться у спільні реалізовані проєкти,

– написали у пресслужбі Верховної Ради.

Партнерство між українськими регіонами та країнами Заходу / фото Верховної Ради

Згадаємо наостанок, що на цьому саміті виступав Президент України Володимир Зеленський. Під час виголошування своєї промови він наголосив на тому, що Україна в недалекій перспективі обов'язково побудує таку інфраструктуру, яка стане прикладом для всього світу.