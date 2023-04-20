Столтенберг якраз 20 квітня прибув з офіційним візитом до Києва. Про перебіг саміту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Мета саміту – повоєнне відновлення

Як розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, у фокусі уваги саміту – забезпечення захисту населення, повернення до життя деокупованих територій та повоєнне відновлення.

"Говорили як про відбудову, так і розвиток українських регіонів. Наше завдання – побудова сильної й успішної України", – підкреслив він.

Що сказав Володимир Зеленський

Український лідер також взяв слово. Він сказав, що цей саміт відкриває новий рівень взаємодії з громадами та регіонами України та інших держав-партнерів. Зеленський окремо привітав на заході Єнса Столтенберга та інших представників і представниць європейських інституцій.