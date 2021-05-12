Після розлуки: скандальні діти-блогери Маханець та Пай зустрілися в Україні

Скандальні діти-блогери Міла Маханець та Паша Пай знову разом. Вони зустрілися після майже 2 місяців розлуки й знову публікують спільні фото у соцмережах.

Про це Маханець повідомила у своєму інстаграмі. Вона опублікувала нові фото з Пашею Паєм.

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Зустріч в Ірпені

Судячи з локації, яку позначила юна модель у своєму дописі, зустрілися вони в Ірпені, що на Київщині. На фото діти позують разом біля фонтану.

Ми не бачилися менше ніж 2 місяці, а мені здалося, що пройшла вічність. Паша подарував мені ведмедика,

– написала Маханець.

Такі ж кадри опублікував у своєму інстаграмі й 13-річний блогер. "Мрія №1 виконана", – так Паша Пай описав зустріч з Міланою.



Мілана Маханець та Паша Пай / Фото з соцмереж



Скандальні діти-блогери знову зустрілися / Фото з соцмереж



Діти зустрілися в Україні / Фото з соцмереж

У березні, коли навколо дітей-блогерів спалахнув скандал, Мілана скаржилася, що батьки Пая не дозволяють їм бачитися. Вона переживала, що це може затягнутися надовго.

Скандал з дітьми-блогерами: що відомо