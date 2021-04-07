Дар'я – мама 8-річної блогерки Мілани Маханець – розплакалася під час інтерв'ю. Вона зізналася, що у дівчинки були проблеми з вимовою. У 5 років вона говорила по складах і ледве складала речення.

Як каже мама Мілани, так склалося через те, що донька була свідком домашнього насильства. Продовжувати розповідь жінка на камери не захотіла і розплакалася.

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Що каже мама Дар'ї про скандал

За словами матері дівчинки, вона здивована, що уся ця справа стала скандальною і що за них взялися правоохоронці. Дар'я вкотре говорить про те, що це були лише невинні розваги дітей. Щодо поцілунків і обіймів двох дітей, то каже – підписники брали Мілану і Пашу "на слабо" і не вірили, що вони пара. Тому ті і публікували такий контент.

Дар'я підтвердила, що їй висунули звинувачення, однак з ним вона не погоджується.

Але я вважаю, що звинувачення в порнографічному контенті на нашу адресу занадто далекі від того, що є насправді...,

– пояснила Дар'я.

Також жінка сказала, що вважає несправедливим той факт, що сторінки дітей блокують у соціальних мережах. За її словами, нічого поганого в дружбі Мілани з 13-річним Пашею Паєм немає. "Зараз ми у дитини, яка і так сильно травмована, забираємо останнє, що може її підтримати".

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Насилля у сім'ї

Дар'я розплакалася, коли їй на камери довелося розповісти про розлучення і те, як вона його пережила. За її словами, в родині було домашнє насильство, яке бачила і Мілана. На уточнювальні запитання Дар'я відмовилася відповідати.

Жінка каже, що залишилася без нічого після розлючення: не мала ні роботи, ні грошей. Тому її донька пережила стрес і мала проблеми розвитку. Мілана погано розмовляла, не могла скласти слова у речення.

Тим часом батьки 13-річного "хлопця" Мілани Паші категорично відмовилися давати інтерв'ю журналістам.

Важливо. Після скандалу батьки Паші заборонили йому спілкуватися з Міланою, а з інстаграму зникли їхні сторінки.

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