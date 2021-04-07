Мама 8-летней блогерши заявила о насилии в семье и проблемах Миланы с произношением
Дарья – мама 8-летней блогерши Миланы Маханец – расплакалась во время интервью. Она призналась, что у девочки были проблемы с произношением. В 5 лет она говорила по слогам и едва составляла предложения.
Источник:24 канал
Как говорит мама Миланы, так сложилось из-за того, что дочь была свидетелем домашнего насилия. Продолжать рассказ женщина на камеры не захотела и расплакалась.
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Что говорит мама Миланы о скандале
По словам матери девочки, она удивлена, что все это дело стало скандальным и что за них взялись правоохранители. Дарья в который раз говорит о том, что это были лишь невинные развлечения детей. Что касается поцелуев и объятий двоих детей, то говорит – подписчики брали Милану и Пашу "на слабо" и не верили, что они пара. Поэтому те и публиковали такой контент.
Дарья подтвердила, что ей предъявили обвинение, однако с ним она не соглашается.
Но я считаю, что обвинения в порнографическом контенте в наш адрес слишком далеки от того, что есть на самом деле...,
– объяснила Дарья.
Также женщина сказала, что считает несправедливым тот факт, что страницы детей блокируют в социальных сетях. По ее словам, ничего плохого в дружбе Миланы с 13-летним Пашей Паем нет. "Сейчас мы у ребенка, который итак сильно травмирован, забираем последнее, что может его поддержать".
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Насилие в семье
Дарья расплакалась, когда ей на камеры пришлось рассказать о разводе и том, как она его пережила. По ее словам, в семье было домашнее насилие, которое видела и Милана. На уточняющие вопросы Дарья отказалась отвечать.
Женщина говорит, что осталась без ничего после расставания: не имела ни работы, ни денег. Поэтому ее дочь пережила стресс и имела проблемы с развитием. Милана плохо разговаривала, не могла сложить слова в предложения.
Между тем родители 13-летнего "парня" Миланы Паши категорически отказались давать интервью журналистам.
Отношения 8-летней модели Миланы с 13-летним блогером Пашей: что известно
- 8-летняя модель Милана и 13-летний Паша в инстаграме публиковали недетские снимки – с поцелуями и объятиями.
- Детский обмудсмен Николай Кулеба обратил на это внимание и попросил вмешаться спецслужбы.
- После того, как вспыхнул скандал, девочка удалила откровенные фото с блогером.
- Мама модели заверила, что отношения ее дочери – не настоящие. Мол, это всего лишь пиар. Фото детей в постели она назвала шуткой, а также опровергла информацию о том, что дети якобы живут вместе.
- Полиция открыла дело по статье об изготовлении и распространении порнографии, а также принуждении к участию в ее создании.
- Отец Миланы отметил, что в шоке от того, что происходило с его дочерью. С женой он развелся в 2019 году.
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