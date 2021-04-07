Дарья – мама 8-летней блогерши Миланы Маханец – расплакалась во время интервью. Она призналась, что у девочки были проблемы с произношением. В 5 лет она говорила по слогам и едва составляла предложения.

Как говорит мама Миланы, так сложилось из-за того, что дочь была свидетелем домашнего насилия. Продолжать рассказ женщина на камеры не захотела и расплакалась.

Обратите внимание Отношения 8-летней модели Миланы с 13-летним блогером Пашей: все, что известно

Что говорит мама Миланы о скандале

По словам матери девочки, она удивлена, что все это дело стало скандальным и что за них взялись правоохранители. Дарья в который раз говорит о том, что это были лишь невинные развлечения детей. Что касается поцелуев и объятий двоих детей, то говорит – подписчики брали Милану и Пашу "на слабо" и не верили, что они пара. Поэтому те и публиковали такой контент.

Дарья подтвердила, что ей предъявили обвинение, однако с ним она не соглашается.

Но я считаю, что обвинения в порнографическом контенте в наш адрес слишком далеки от того, что есть на самом деле...,

– объяснила Дарья.

Также женщина сказала, что считает несправедливым тот факт, что страницы детей блокируют в социальных сетях. По ее словам, ничего плохого в дружбе Миланы с 13-летним Пашей Паем нет. "Сейчас мы у ребенка, который итак сильно травмирован, забираем последнее, что может его поддержать".

Ранее Скандальная 8-летняя блогер Милана жалуется на соцслужбы

Насилие в семье

Дарья расплакалась, когда ей на камеры пришлось рассказать о разводе и том, как она его пережила. По ее словам, в семье было домашнее насилие, которое видела и Милана. На уточняющие вопросы Дарья отказалась отвечать.

Женщина говорит, что осталась без ничего после расставания: не имела ни работы, ни денег. Поэтому ее дочь пережила стресс и имела проблемы с развитием. Милана плохо разговаривала, не могла сложить слова в предложения.

Между тем родители 13-летнего "парня" Миланы Паши категорически отказались давать интервью журналистам.

Важно. После скандала родители Паши запретили ему общаться с Миланой, а из инстаграма исчезли их страницы.

Отношения 8-летней модели Миланы с 13-летним блогером Пашей: что известно