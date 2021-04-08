Скандальна 8-річна блогерка Мілана Маханець відраагувала на хвилю ненависті у свою сторону. Вона почалася після її нібито роману з 13-річним блогером Пашею Паєм. Так, дівчинка порівняла себе зі світовими геніями.

Зокрема, у вона наводила у приклад Ван Гога, Гофмана, Достоєвського, Ніцше та інших письменників, музикантів та художників. Таку неоднозначну паралель Мілана описала у пості на своїй сторінці в інстаграмі.

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У пості мовиться, що багато хто з по-справжньому талановитих, геніальних людей мали відхилення – вони відрізнялися від інших, тим самим викликаючи до себе негативне ставлення й оцінки.

Чи варто заганяти цих людей в рамки стандартів або вони потрібні світу такими якими вони є?,

– запитує дівчинка у пості.

Вона навела кілька імен з великого списку. Загадала і "одержимого бісом" Ван Гога і манію переслідування й галюцинації Гофмана.

"Серйозними розладами психіки страждали Шуман, Бетховен, Гаршин, Гоголь, Руссо, Ніцше, Чюрльоніс, Гендель. Анна Ахматова боялася відкритих просторів, а Маяковський інфекцій, він всюди носив з собою мильницю", – розширила свій список Мілана.

Вона навіть згадала і про Скрябіна. "Істеричні припадки Скрябіна передували напади творчості", – занотувала вона.

Але це ще не повний список. У перелік геніїв "з відхиленнями" увійшли:

Берліоз – "музичні твори якого викликали напади істерії";

Рафаель і його галюцинації;

Мопассан, який іноді бачив у себе в будинку свого двійника;

Глінка із його нервовим розладом;

Пушкіна і "яскраво виражена циклічність зміни настроїв".

Саме це Ломброзо (італійський кримінолог та психіатр єврейського походження – 24 кнаал) вважав відмінною рисою геніїв,

– підкреслила Мілана.

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