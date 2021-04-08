Порівняла себе з геніями – Ван Гогом і Ніцше: 8-річна блогерка Мілана відреагувала на хейт
Скандальна 8-річна блогерка Мілана Маханець відраагувала на хвилю ненависті у свою сторону. Вона почалася після її нібито роману з 13-річним блогером Пашею Паєм. Так, дівчинка порівняла себе зі світовими геніями.
Джерело:інстаграм Маханець
Зокрема, у вона наводила у приклад Ван Гога, Гофмана, Достоєвського, Ніцше та інших письменників, музикантів та художників. Таку неоднозначну паралель Мілана описала у пості на своїй сторінці в інстаграмі.
До слова Мама 8-річної блогерки заявила про насилля у сім'ї і проблеми Мілани з вимовою
У пості мовиться, що багато хто з по-справжньому талановитих, геніальних людей мали відхилення – вони відрізнялися від інших, тим самим викликаючи до себе негативне ставлення й оцінки.
Чи варто заганяти цих людей в рамки стандартів або вони потрібні світу такими якими вони є?,
– запитує дівчинка у пості.
Вона навела кілька імен з великого списку. Загадала і "одержимого бісом" Ван Гога і манію переслідування й галюцинації Гофмана.
"Серйозними розладами психіки страждали Шуман, Бетховен, Гаршин, Гоголь, Руссо, Ніцше, Чюрльоніс, Гендель. Анна Ахматова боялася відкритих просторів, а Маяковський інфекцій, він всюди носив з собою мильницю", – розширила свій список Мілана.
Вона навіть згадала і про Скрябіна. "Істеричні припадки Скрябіна передували напади творчості", – занотувала вона.
Але це ще не повний список. У перелік геніїв "з відхиленнями" увійшли:
- Берліоз – "музичні твори якого викликали напади істерії";
- Рафаель і його галюцинації;
- Мопассан, який іноді бачив у себе в будинку свого двійника;
- Глінка із його нервовим розладом;
- Пушкіна і "яскраво виражена циклічність зміни настроїв".
Саме це Ломброзо (італійський кримінолог та психіатр єврейського походження – 24 кнаал) вважав відмінною рисою геніїв,
– підкреслила Мілана.
Скандал із блогеркою Міланою Маханець: головне
- 8-річна модель Мілана та 13-річний Паша в інстаграмі публікували недитячі знімки – з поцілунками та обіймами.
- Дитячий обмудсмен Микола Кулеба звернув на це увагу та попросив втрутитися спецслужби.
- Після того, як спалахнув скандал, дівчинка видалила відверті фото з блогером.
- Мама моделі запевнила, що стосунки її доньки – не справжні. Мовляв, це всього лише піар.
- Поліція відкрила справу за статтею про виготовлення і поширення порнографії, а також примушування до участі у її створенні.
- Батько Мілани зазначив, що в шоці з того, що відбувалося з його донькою. З дружиною він розвівся у 2019 році.
- Після скандалу батьки Паші заборонили йому спілкуватися з Міланою, а з інстаграму зникли їхні сторінки.
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