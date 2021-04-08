Скандальная 8-летняя блогерша Милана Маханец отреагировала на волну ненависти в свою сторону. Она началась после ее якобы романа с 13-летним блогером Пашей Паем. Теперь, девочка сравнила себя с мировыми гениями.

В частности, в она приводила в пример Ван Гога, Гофмана, Достоевского, Ницше и других писателей, музыкантов и художников. Такую неоднозначную параллель Милана описала в посте на своей странице в Инстаграме.

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В посте говорится, что многие из по-настоящему талантливых, гениальных людей имели отклонения – они отличались от других, тем самым вызывая к себе негативное отношение и оценки.

Стоит ли загонять этих людей в рамки стандартов или они нужны миру такими какими они есть?,

– спрашивает Девочка в посте.

Она привела несколько имен из большого списка. Вспомнила и "одержимого бесом" Ван Гога и манию преследования и галлюцинации Гофмана.

"Серьезными расстройствами психики страдали Шуман, Бетховен, Гаршин, Гоголь, Руссо, Ницше, Чюрленис, Гендель. Анна Ахматова боялась открытых пространств, а Маяковский, он везде носил с собой мыльницу", – расширила свой список Милана.

Она даже вспомнила и о Скрябине. "Истерические припадки Скрябина предшествовали приступам творчества", – заметила она.

Но это еще не полный список. В перечень гениев "с отклонениями" вошли:

Берлиоз – "музыкальные произведения которого вызывали приступы истерии";

Рафаэль и его галлюцинации;

Мопассан, который иногда видел у себя в доме своего двойника;

Глинка с его нервным расстройством;

Пушкина и "ярко выраженная цикличность смены настроений".

Именно это Ломброзо (итальянский криминолог и психиатр еврейского происхождения – 24 Канал) считал отличительной чертой гениев,

– подчеркнула Милана.

Скандал с блогершей Миланой Маханец: главное