Сравнила себя с гением – Ван Гогом и Ницше: 8-летняя блогер Милана отреагировала на хейт
Скандальная 8-летняя блогерша Милана Маханец отреагировала на волну ненависти в свою сторону. Она началась после ее якобы романа с 13-летним блогером Пашей Паем. Теперь, девочка сравнила себя с мировыми гениями.
Источник:инстаграм Маханец
В частности, в она приводила в пример Ван Гога, Гофмана, Достоевского, Ницше и других писателей, музыкантов и художников. Такую неоднозначную параллель Милана описала в посте на своей странице в Инстаграме.
К слову Мама 8-летней блогерши заявила о насилии в семье и проблемах Миланы с произношением
В посте говорится, что многие из по-настоящему талантливых, гениальных людей имели отклонения – они отличались от других, тем самым вызывая к себе негативное отношение и оценки.
Стоит ли загонять этих людей в рамки стандартов или они нужны миру такими какими они есть?,
– спрашивает Девочка в посте.
Она привела несколько имен из большого списка. Вспомнила и "одержимого бесом" Ван Гога и манию преследования и галлюцинации Гофмана.
"Серьезными расстройствами психики страдали Шуман, Бетховен, Гаршин, Гоголь, Руссо, Ницше, Чюрленис, Гендель. Анна Ахматова боялась открытых пространств, а Маяковский, он везде носил с собой мыльницу", – расширила свой список Милана.
Она даже вспомнила и о Скрябине. "Истерические припадки Скрябина предшествовали приступам творчества", – заметила она.
Но это еще не полный список. В перечень гениев "с отклонениями" вошли:
- Берлиоз – "музыкальные произведения которого вызывали приступы истерии";
- Рафаэль и его галлюцинации;
- Мопассан, который иногда видел у себя в доме своего двойника;
- Глинка с его нервным расстройством;
- Пушкина и "ярко выраженная цикличность смены настроений".
Именно это Ломброзо (итальянский криминолог и психиатр еврейского происхождения – 24 Канал) считал отличительной чертой гениев,
– подчеркнула Милана.
Скандал с блогершей Миланой Маханец: главное
- 8-летняя модель Милана и 13-летний Паша в инстаграме публиковали недетские снимки – с поцелуями и объятиями.
- Детский обмудсмен Николай Кулеба обратил на это внимание и попросил вмешаться спецслужбы.
- После того как вспыхнул скандал, девочка удалила откровенные фото с блогером.
- Мама модели заверила, что отношения ее дочери – не настоящие. Мол, это всего лишь пиар.
- Полиция открыла дело по статье об изготовлении и распространении порнографии, а также принуждении к участию в ее создании.
- Отец Миланы отметил, что в шоке с того, что происходило с его дочерью. С женой он развелся в 2019 году.
- После скандала родители Паши запретили ему общаться с Миланой, а из инстаграма исчезли их страницы.
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