80% румунського походження: результати експертизи щодо сміття, яке по Тисі потрапило до Угорщини

27 травня 2021 , 14:23
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Джерело:

фейсбук Андрія Мальованого

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований розповів, що за результатами експертизи 80% сміття, яке потрапило до Угорщини по річці Тиса – румунського походження. І тільки п'ята частина відходів – з України.

Відповідну експертизу провели представники правоохоронних та природоохоронних органів України та Угорщини. 

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Нові деталі про засмічення Тиси

Те, що наша країна продукує лише п'яту частину всіх відходів, що засмічують Тису, абсолютно не знімає з нас відповідальності за налагодження системи поводження з відходами,
– заявив Андрій Мальований.

Він також додав, що для налагодження системи потрібно:

  • розробити схеми санітарного очищення населених пунктів, що передбачає налагодження системи збирання та утилізації сміття;
  • розвивати інфраструктуру для перероблення відходів – сортувальних ліній, сміттєспалювальних заводів;
  • налагоджувати моніторинг стану річок.

За словами голови Держекоінспекції, один з кроків для впровадження такої системи спостереження невдовзі приймуть.

У Держекоінспекції планують встановити відеоспостереження

"Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса розробляє документацію для створення відеосистеми, що моніторитиме стан річки на українсько-угорському кордоні. Впровадження такого спостереження дозволить вчасно виявляти сміттєві затори та вживати заходів для їх усунення до того, як вони потраплять на територію сусідньої країни", – заявив Мальований. 

Він сподівається, що проєкт реалізують найближчим часом. 

Коротко про забруднення Тиси 

  • Наприкінці березня 2021 року Угорщина заявила про погіршення ситуації з забрудненням Тиси. Мовилось, що за перші 2 місяці 2021 року в річку вже "приплило" сміття, яке раніше фіксували за рік. 
  • Це не перша ситуація, коли Угорщина потерпає від сміття з Тиси. Так, у 2020 році після підвищення рівня води тонни сміття з Румунії та України прибули по річці до Угорщини. 
  • Країна щороку збирає тонни сміття з річки Тиса на кордоні. На Рахівщині, зокрема, функціонує паспортизоване сміттєзвалище, що розташоване на березі Тиси.
  • До речі, Україна сплачує штрафи за порушення норм екологічної безпеки.
Автор: Діана Квасневська