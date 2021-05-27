80% румунського походження: результати експертизи щодо сміття, яке по Тисі потрапило до Угорщини

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований розповів, що за результатами експертизи 80% сміття, яке потрапило до Угорщини по річці Тиса – румунського походження. І тільки п'ята частина відходів – з України.

Відповідну експертизу провели представники правоохоронних та природоохоронних органів України та Угорщини.

Зауважте Річне сміття за 2 місяці: Угорщина поскаржилася на бруд у Тисі з України

Нові деталі про засмічення Тиси

Те, що наша країна продукує лише п'яту частину всіх відходів, що засмічують Тису, абсолютно не знімає з нас відповідальності за налагодження системи поводження з відходами,

– заявив Андрій Мальований.

Він також додав, що для налагодження системи потрібно:

розробити схеми санітарного очищення населених пунктів, що передбачає налагодження системи збирання та утилізації сміття;

розвивати інфраструктуру для перероблення відходів – сортувальних ліній, сміттєспалювальних заводів;

налагоджувати моніторинг стану річок.

За словами голови Держекоінспекції, один з кроків для впровадження такої системи спостереження невдовзі приймуть.

У Держекоінспекції планують встановити відеоспостереження

"Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса розробляє документацію для створення відеосистеми, що моніторитиме стан річки на українсько-угорському кордоні. Впровадження такого спостереження дозволить вчасно виявляти сміттєві затори та вживати заходів для їх усунення до того, як вони потраплять на територію сусідньої країни", – заявив Мальований.

Він сподівається, що проєкт реалізують найближчим часом.

Коротко про забруднення Тиси