80% румынского происхождения: результаты экспертизы по мусору, который по Тисе попал в Венгрию

27 мая 2021 , 14:28
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Андрея Малеваного

Председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный рассказал, что по результатам экспертизы 80% мусора, который попал в Венгрию по реке Тиса – румынского происхождения. И только пятая часть отходов – из Украины.

Соответствующую экспертизу провели представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии.

Заметьте Годовой мусор за 2 месяца: Венгрия пожаловалась на грязь в Тисе из Украины

Новые детали о засорении Тисы

То, что наша страна производит лишь пятую часть всех отходов, засоряющих Тису, абсолютно не снимает с нас ответственности по налаживанию системы обращения с отходами,
 –  заявил Андрей Малеванный.

Он также добавил, что для отладки системы нужно:

  • разработать схемы санитарной очистки населенных пунктов, что предполагает налаживание системы сбора и утилизации мусора;
  • развивать инфраструктуру для переработки отходов – сортировочных линий, мусоросжигательных заводов;
  • налаживать мониторинг состояния рек.

По словам главы Госэкоинспекции, один из шагов для внедрения такой системы наблюдения вскоре примут.

В Госэкоинспекции планируют установить видеонаблюдение

"Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса разрабатывает документацию для создания видеосистемы, которая будет мониторить состояние реки на украинско-венгерской границе. Внедрение такого наблюдения позволит вовремя выявлять мусорные заторы и принимать меры для их устранения до того, как они попадут на территорию соседней страны", – заявил Малеваный.

Он надеется, что проект реализуют в ближайшее время.

Кратко о загрязнении Тисы

  • В конце марта 2021 года Венгрия заявила об ухудшении ситуации с загрязнением Тисы. Говорилось, что за первые 2 месяца 2021 года в реку уже "приплыл" мусор, который ранее фиксировали за год.
  • Это не первая ситуация, когда Венгрия страдает от мусора из Тисы. Так, в 2020 году после повышения уровня воды тонны мусора из Румынии и Украины прибыли по реке в Венгрию.
  • Страна ежегодно собирает тонны мусора с реки Тиса на границе. На Раховщине, в частности, функционирует паспортизированная свалка, расположенная на берегу Тисы.
  • Кстати, Украина платит штрафы за нарушение норм экологической безопасности.
Автор: Діана Квасневська