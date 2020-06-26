Кроме повышения уровня воды, Тиса в течение 24 – 26 июня принесла в Венгрию тонны мусора из Украины и Румынии. Местные коммунальщики едва справляются с отходами.

Закарпатское издание Mukachevo.net сообщает, что полноводная Тиса несет с Рахоивщины в соседнюю Венгрию кучу мусора. Кстати Венгрия даст Украине 50 миллионов на восстановление дорог после наводнения Какова ситуация в Венгрии из-за наводнения в Закарпатье Большая паводковая волна началась в верхних участках Тисы из-за ливня. В частности, в венгерском Вашарошнамене зафиксировали трехметровый подъем воды в реке.

В Тисабече уровень воды повысился до 1,5 метра.

Венгерские бригады сейчас активно убирают реки от мусора. Это в основном пластиковые и другие отходы, а также большие куски древесины. Кучи мусора в Венгрии из реки Тиса / Фото Mukachevo.net Обратите внимание! В самой Венгрии сильные штормы, сопровождавшиеся ливнями и шквалистым ветром, вызвали наводнения в некоторых районах. На прошлой неделе Шторм натворил немало беды в Будапеште и его окрестностях, оставив после себя затопленные улицы, поваленные деревья и линии электропередач. Венгрия завалена мусором, который несет Тиса из Украины: смотрите видео Что известно о проблеме мусора в Венгрии из-за Украины В Венгрии ежегодно собирают тонны мусора из реки Тиса на границе. На Раховщине, в частности, функционирует паспортизованная свалка, расположенная на берегу реки Тиса.

Зато Украина платит огромный штраф за нарушение норм экологической безопасности. Отходы, которые плывут из Украины в Венгрию / Фото Mukachevo.net Смотрите видео, как тонны мусора несет полноводная Тиса по Раховщине: