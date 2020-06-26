Венгрию завалило тоннами мусора из Тисы: отходы принесло из Украины и Румынии – видео, фото
Кроме повышения уровня воды, Тиса в течение 24 – 26 июня принесла в Венгрию тонны мусора из Украины и Румынии. Местные коммунальщики едва справляются с отходами.
Закарпатское издание Mukachevo.net сообщает, что полноводная Тиса несет с Рахоивщины в соседнюю Венгрию кучу мусора.
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Какова ситуация в Венгрии из-за наводнения в Закарпатье
- Большая паводковая волна началась в верхних участках Тисы из-за ливня. В частности, в венгерском Вашарошнамене зафиксировали трехметровый подъем воды в реке.
- В Тисабече уровень воды повысился до 1,5 метра.
- Венгерские бригады сейчас активно убирают реки от мусора. Это в основном пластиковые и другие отходы, а также большие куски древесины.
Кучи мусора в Венгрии из реки Тиса / Фото Mukachevo.net
Венгрия завалена мусором, который несет Тиса из Украины: смотрите видео
Что известно о проблеме мусора в Венгрии из-за Украины
- В Венгрии ежегодно собирают тонны мусора из реки Тиса на границе. На Раховщине, в частности, функционирует паспортизованная свалка, расположенная на берегу реки Тиса.
- Зато Украина платит огромный штраф за нарушение норм экологической безопасности.
Отходы, которые плывут из Украины в Венгрию / Фото Mukachevo.net
Смотрите видео, как тонны мусора несет полноводная Тиса по Раховщине: