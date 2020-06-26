Окрім підвищення рівня води річка Тиса протягом 24 – 26 червня принесла в Угорщину тонни сміття з України та Румунії. Місцеві комунальник ледь справляються з відходами.

Закарпатське видання Mukachevo.net повідомляє, що повноводна Тиса несе з Рахівщини в сусідню Угорщину купу сміття.

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Велика паводкова хвиля почалася у верхніх ділянках Тиси через зливу. Зокрема, в угорському Вашарошнамені зафіксували трьохметровий підйом води у річці.

У Тисабечі рівень води підвищився до 1,5 метрів.

Угорські бригади наразі активно прибирають річки від сміття. Це переважно пластикові та інші відходи, а також великі шматки деревини.



Купи сміття в Угорщині з річки Тиса / Фото Mukachevo.net

Зверніть увагу! В самій Угорщині сильні шторми, що супроводжувалися зливами і шквалистими вітрами, викликали повені в деяких районах. Минулого тижня Шторм накоїв чимало лиха в Будапешті і його околицях, залишивши після себе затоплені вулиці, повалені дерева та лінії електропередачі.

Угорщина завалена сміттям, яке несе Тиса з України: дивіться відео

Що відомо про проблему сміття в Угорщині через Україну

В Угорщині щороку збирають тонни сміття з річки Тиса на кордоні. На Рахівщині, зокрема, функціонує паспортизоване сміттєзвалище, що розташоване на березі річки Тиса.

Натомість Україна платить величезний штраф за порушення норм екологічної безпеки.



Відходи, які пливуть з України в Угорщину / Фото Mukachevo.net

Дивіться відео, як тонни сміття несе повноводна Тиса Рахівщиною: