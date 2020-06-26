Угорщину завалило тоннами сміття з Тиси: відходи принесло з України та Румунії – відео, фото
Окрім підвищення рівня води річка Тиса протягом 24 – 26 червня принесла в Угорщину тонни сміття з України та Румунії. Місцеві комунальник ледь справляються з відходами.
Закарпатське видання Mukachevo.net повідомляє, що повноводна Тиса несе з Рахівщини в сусідню Угорщину купу сміття.
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Яка ситуація в Угорщині через повінь на Закарпатті
- Велика паводкова хвиля почалася у верхніх ділянках Тиси через зливу. Зокрема, в угорському Вашарошнамені зафіксували трьохметровий підйом води у річці.
- У Тисабечі рівень води підвищився до 1,5 метрів.
- Угорські бригади наразі активно прибирають річки від сміття. Це переважно пластикові та інші відходи, а також великі шматки деревини.
Купи сміття в Угорщині з річки Тиса / Фото Mukachevo.net
Угорщина завалена сміттям, яке несе Тиса з України: дивіться відео
Що відомо про проблему сміття в Угорщині через Україну
- В Угорщині щороку збирають тонни сміття з річки Тиса на кордоні. На Рахівщині, зокрема, функціонує паспортизоване сміттєзвалище, що розташоване на березі річки Тиса.
- Натомість Україна платить величезний штраф за порушення норм екологічної безпеки.
Відходи, які пливуть з України в Угорщину / Фото Mukachevo.net
Дивіться відео, як тонни сміття несе повноводна Тиса Рахівщиною: