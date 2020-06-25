Угорщина має намір допомогти Україні з ліквідацією наслідків негоди у західних областях. Зокрема, у Будапешті планують надати гроші для будівництва доріг на Закарпатті.

Угорщина готова надати на дороги 50 мільйонів доларів

На автошляхи Угорщина готова надати 50 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі країни Петер Сійярто, інформує На автошляхи Угорщина готова надати 50 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі країни Петер Сійярто, інформує "РБК-Україна" До теми На Прикарпатті тонуть кілька сіл, епіцентр паводку змістився Ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використані і дороги будуть побудовані,

– зазначив Сійярто. Що відомо про пошкоджені дороги у західних областях України Протягом останніх кількох днів західні регіони України потерпають від зливних дощів, в результаті виникли потужні паводки.

Найбільше постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська області. Також підтоплення – у Тернопільській та Вінницькій областях.

Також підтоплення – у Тернопільській та Вінницькій областях. За інформацією Укравтодору:

– У Чернівецькій області з руйновано та пошкоджено 5 автомобільних доріг державного значення та штучні споруди. Орієнтовна вартість збитків – понад 40 мільйонів гривень.

– В Івано-Франківській області з азнали пошкоджень та руйнувань 5 автомобільних доріг з державного значення та штучні споруди. Орієнтовна вартість збитків – 104 мільйони гривень.

– У Закарпатській області зазнали пошкоджень та руйнування 4 автомобільні дороги державного значення та штучні споруди. Орієнтовна вартість збитків – майже 24 мільйони гривень.

– У Львівській області внаслідок підтоплення дороги обмежено рух автотранспорту на Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш. Орієнтовна вартість збитків становить 65 мільйонів гривень (це з врахуванням завершення робіт по влаштуванню підпірної стінки із габіонів на М-06 Київ – Чоп).