Івано-Франківська область найбільше постраждала від негоди, яка вже декілька днів вирує на Заході. Через сильні опади розлився Дністер у районі села Петрилів Тлумацького району, кілька будинків відрізані від сполучення.

Начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький заявив, що зараз епіцентр негоди у селі Петрилів, повідомляє Укрінформ.

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Дністер розлився у районі Нижнівського мосту. Наразі підтоплюються села:

Нижнів,

Золота Липа,

Новосілка,

Петрилів.

За словами Чернецького, частина будинків відрізані від сполучення.

Сьогодні рятувальники планують доставку продуктів у Нижнів та Верховину. Наразі визначають місце посадки гвинтокрила.

Володимир Чернецький нагадав, що вчора було підтоплено село Маріямпіль у Галицькому районі і сусідні до нього.

Сьогодні затоплюється село Дубівці і частина Галича залишається ще під водою. Також, піднімається рівень води в річці Ворона у Тисмениці. Там виникла проблема ще у Підпечарах. Людей потрібно перевозити,

– додав він.

Водночас начальник управління ДСНС в області запевняє, що поки серйозної загрози немає.

Наразі на Прикарпатті підтопленими залишаються 33 населені пункти. Тимчасово залишили свої домівки 143 людини. В області для допомоги рятувальникам задіяні два гелікоптери, з них один – медичного призначення.

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