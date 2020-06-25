На Прикарпатті тонуть кілька сіл, епіцентр паводку змістився
Івано-Франківська область найбільше постраждала від негоди, яка вже декілька днів вирує на Заході. Через сильні опади розлився Дністер у районі села Петрилів Тлумацького району, кілька будинків відрізані від сполучення.
Начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький заявив, що зараз епіцентр негоди у селі Петрилів, повідомляє Укрінформ.
Раніше Повінь на Прикарпатті: вода відступає
Дністер розлився у районі Нижнівського мосту. Наразі підтоплюються села:
- Нижнів,
- Золота Липа,
- Новосілка,
- Петрилів.
За словами Чернецького, частина будинків відрізані від сполучення.
Сьогодні рятувальники планують доставку продуктів у Нижнів та Верховину. Наразі визначають місце посадки гвинтокрила.
Володимир Чернецький нагадав, що вчора було підтоплено село Маріямпіль у Галицькому районі і сусідні до нього.
Сьогодні затоплюється село Дубівці і частина Галича залишається ще під водою. Також, піднімається рівень води в річці Ворона у Тисмениці. Там виникла проблема ще у Підпечарах. Людей потрібно перевозити,
– додав він.
Водночас начальник управління ДСНС в області запевняє, що поки серйозної загрози немає.
Що відомо про негоду на Заході: коротко
- Негода вирує уже декілька днів. Сонячну погоду синоптики обіцяють у перші дні липня.
- Через стихію постраждали багато людей, доріг та місцева інфраструктура. Загинули 3 людей.
- Десятки сіл та міст Прикарпаття та Буковини залишилися без світла та газу. Найгірша ситуація на Івано-Франківщині.
- Наразі Кабмін ухвалює комплекс заходів для подолання наслідків негоди.
- Цього року на подолання наслідків негоди піде більше ніж 1 мільярд гривень.