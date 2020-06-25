Ивано-Франковская область пострадала от непогоды, которая уже несколько дней бушует на Западе. Из-за сильных осадков разлился Днестр в районе села Петрилов Тлумацкого района, несколько домов отрезаны от сообщения.

Начальник управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий заявил, что сейчас эпицентр непогоды находится в селе Петрилов, сообщает Укринформ.

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Днестр разлился в районе Нижневского моста. Сейчас подтопляемые села:

Нижнев,

Золотая Липа,

Новоселка,

Петрилов.

По словам Чернецкого, часть домов отрезаны от сообщения.

Сегодня спасатели планируют доставку продуктов в Нижнев и Верховину. Сейчас определяют место посадки вертолета.

Владимир Чернецкий напомнил, что вчера было подтоплено село Мариямполь в Галицком районе и соседние с ним.

Сегодня затапливается село Дубовцы и часть Галича остается еще под водой. Также поднимается уровень воды в реке Ворона в Тысменице. Там возникла проблема еще в Подпечерах. Людей нужно перевозить,

– добавил он.

В то же время начальник управления ГСЧС в области уверяет, что пока серьезной угрозы нет.

Сейчас на Прикарпатье подтопленными остаются 33 населенных пункта. Временно оставили свои дома 143 человека. В области для помощи спасателям задействованы два вертолета, из них один – медицинского назначения.

Что известно о непогоде на Западе: коротко