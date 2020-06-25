На Прикарпатье тонут несколько сел, эпицентр паводка сместился
Ивано-Франковская область пострадала от непогоды, которая уже несколько дней бушует на Западе. Из-за сильных осадков разлился Днестр в районе села Петрилов Тлумацкого района, несколько домов отрезаны от сообщения.
Начальник управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий заявил, что сейчас эпицентр непогоды находится в селе Петрилов, сообщает Укринформ.
Ранее Наводнение на Прикарпатье: вода отступает
Днестр разлился в районе Нижневского моста. Сейчас подтопляемые села:
- Нижнев,
- Золотая Липа,
- Новоселка,
- Петрилов.
По словам Чернецкого, часть домов отрезаны от сообщения.
Сегодня спасатели планируют доставку продуктов в Нижнев и Верховину. Сейчас определяют место посадки вертолета.
Владимир Чернецкий напомнил, что вчера было подтоплено село Мариямполь в Галицком районе и соседние с ним.
Сегодня затапливается село Дубовцы и часть Галича остается еще под водой. Также поднимается уровень воды в реке Ворона в Тысменице. Там возникла проблема еще в Подпечерах. Людей нужно перевозить,
– добавил он.
В то же время начальник управления ГСЧС в области уверяет, что пока серьезной угрозы нет.
Что известно о непогоде на Западе: коротко
- Непогода бушует уже несколько дней. Солнечную погоду синоптики обещают в первые дни июля.
- Из-за стихии пострадали много людей, дорог и местная инфраструктура. Погибли 3 человека.
- Десятки сел и городов Прикарпатья и Буковины остались без света и газа. Худшая ситуация на Ивано-Франковщине.
- Сейчас Кабмин принимает комплекс мер для преодоления последствий непогоды.
- В этом году на преодоление последствий непогоды пойдет более 1 миллиарда гривен.