Повінь на Прикарпатті: вода відступає
В Івано-Франківській області, яка дуже постраждала через сильну повінь, покращується ситуація. Рівень річки Бистриця знизився на півтора метра.
На дамбі у селі Микитинці 25 червня також заплановані тимчасові роботи, про це сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час брифінгу, пише "РБК-Україна".
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Негода відступає з Прикарпаття
"Негода, на щастя, йде. Річка вже зменшилася майже на півтора метра в нашій Бистриці. Десь більше сходить Бистриця-Солотвинська, менше - Бистриця Надвірнянська. Але йде падіння річки", – наголосив Марцінків.
Мер Івано-Франківська також закликав громадян, хто постраждав від повені, звернутися до органів самоврядування з актами, щодо завданих збитків.
Ми подали на допомогу державі. Чекаємо роз'яснення щодо відшкодування мешканцям. Прошу всіх, якщо є збитки, роздрукуйте фотографії, зробіть акт, що підтоплено гараж, підтоплено будинок. Нехай сусіди підпишуться. Потім буде виплачена компенсація,
– зазначив він.
Відновився рух на трасі Львів – Івано-Франківськ
Послаблення негоди дозволило розблокувати проїзд мостом через Дністер на трасі Н-09 Львів – Івано-Франківськ у Галичі Івано-Франківської області. Вода там спала, повідомляє "Громадське".
24 червня вода затопила прилеглі приватні будинки та господарства. Місцеві кажуть, що в будинках рівень води сягав 80 сантиметрів.
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Негода на Прикарпатті та Закарпатті: наслідки
- Велика вода наробила немало лиха. Через негоду підтоплені тисячі будинків, пошкоджені або зруйновані автодороги та мости. Рятувальники евакуювали сотні місцевих жителів.
- Загалом на Прикарпатті зруйновані 110 кілометрів автодоріг, 1 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів.
- В Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 кілометра автодоріг та 130 мостів. Порушене транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.
- Стихія забрала життя трьох людей.
- Зливи затоплюють вулиці і в інших регіонах України – на Тернопільщині, Вінниччиині, Одещині та Миколаївщині.