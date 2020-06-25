В Івано-Франківській області, яка дуже постраждала через сильну повінь, покращується ситуація. Рівень річки Бистриця знизився на півтора метра.

На дамбі у селі Микитинці 25 червня також заплановані тимчасові роботи, про це сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час брифінгу, пише "РБК-Україна".

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Негода відступає з Прикарпаття

"Негода, на щастя, йде. Річка вже зменшилася майже на півтора метра в нашій Бистриці. Десь більше сходить Бистриця-Солотвинська, менше - Бистриця Надвірнянська. Але йде падіння річки", – наголосив Марцінків.

Мер Івано-Франківська також закликав громадян, хто постраждав від повені, звернутися до органів самоврядування з актами, щодо завданих збитків.

Ми подали на допомогу державі. Чекаємо роз'яснення щодо відшкодування мешканцям. Прошу всіх, якщо є збитки, роздрукуйте фотографії, зробіть акт, що підтоплено гараж, підтоплено будинок. Нехай сусіди підпишуться. Потім буде виплачена компенсація,

– зазначив він.

Відновився рух на трасі Львів – Івано-Франківськ

Послаблення негоди дозволило розблокувати проїзд мостом через Дністер на трасі Н-09 Львів – Івано-Франківськ у Галичі Івано-Франківської області. Вода там спала, повідомляє "Громадське".

24 червня вода затопила прилеглі приватні будинки та господарства. Місцеві кажуть, що в будинках рівень води сягав 80 сантиметрів.

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