В Ивано-Франковской области, которая очень пострадала из-за сильного наводнения, ситуация улучшается. Уровень реки Быстрица снизился на полтора метра.

На дамбе в селе Никитинцы 25 июня также запланированы временные работы, об этом сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время брифинга, пишет "РБК-Украина".

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Непогода отступает из Прикарпатья

"Непогода, к счастью, уходит. Река уже уменьшилась почти на полтора метра в нашей Быстрице. Где-то больше сходит Быстрица-Солотвинская, меньше – Быстрица Надворнянская. Но идет падение реки", – подчеркнул Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска также призвал граждан, кто пострадал от наводнения, обратиться в органы самоуправления с актами, относительно причиненных убытков.

Мы подали на помощь государству. Ждем разъяснения по возмещению жильцам. Прошу всех, если есть убытки, распечатайте фотографии, сделайте акт, что подтоплен гараж, подтоплен дом. Пусть соседи подпишутся. Затем будет выплачена компенсация,

– отметил он.

Возобновилось движение на трассе Львов – Ивано-Франковск

Ослабление непогоды позволило разблокировать проезд по мосту через Днестр на трассе Н-09 Львов – Ивано-Франковск в Галиче Ивано-Франковской области. Вода там спала, сообщает "Громадское".

24 июня вода затопила близлежащие частные дома и хозяйства. Местные говорят, что в домах уровень воды достигал 80 сантиметров.

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