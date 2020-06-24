Западная Украина опять страдает от разрушительного наводнения, которое уже унесло жизни трех человек, затоплено сотни населенных пунктов. Нынешнюю ситуацию в отдельных регионах Прикарпатья сравнивают с наводнением 2008 года. Какие стихии стали трагическими для украинцев за последние годы?

Сайт 24 канала вспоминает паводки подобных масштабов за последние годы, что становилось их причиной и какие были последствия.

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2008 год

Паводок 2008 года считался крупнейшим в истории Западной Украины за последние 60 лет. Причиной наводнения стали интенсивные дожди, его пик пришелся на 23-27 июля. Тогда погибли 38 человек (среди них – 6 детей).

Больше всего пострадали районы Прикарпатья, Закарпатья и территория Карпат. Особенно – населенные пункты, расположенные в долинах рек, имеющих истоки в горах (Днестр и Прут).

Территории шести областей на 90 дней (с 31 июля) объявили зонами чрезвычайной экологической ситуации. Речь идет о Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Тернопольской областях.





Стихия в Ивано-Франковской области (2008 год) / Фото ГСЧС

Людей, чье имущество пострадало в результате наводнения, делили на категории, согласно которым определяли размер возмещения. Тогда жителей наиболее опасных районов призвали страховать свое жилье.

Общие убытки оценивали в 3-4 миллиарда гривен. Вода подтопила 40 601 жилой дом и 33 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено было 360 автомобильных и 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог.

Помощь пострадавшим доставлял вертолет / Фото ГСЧС

Общая численность пострадавших только в Ивано-Франковской области составила более 73 тысяч человек, были отселены и эвакуированы – более 9 тысяч. В некоторых населенных пунктах люди были вынуждены ждать помощь на крышах домов вместе с домашними животными.

К спасательным работам здесь и ликвидации последствий были привлечены более 1100 спасателей МЧС, 118 единиц техники и вертолет. Помощь поступала и от соседних стран. В частности, Польша предоставила 19 единиц техники и отряд из 78 спасателей.

Среди причин разрушительной стихии экологи называли, в частности, массовую вырубку лесов в Карпатах: деревья, вероятно, могли бы забрать значительную часть дождевой воды.

Общие убытки оценивали в 3-4 миллиарда гривен / Фото УНИАН

В результате разлива Днестра из 26 населенных пунктов Винницкой области эвакуировали почти 5 тысяч человек (среди них – 700 детей). К ликвидации последствий непогоды были привлечены более 1000 спасателей и около 250 единиц техники.

Вследствие паводка в Винницкой области также было разрушено 500 метров газопровода, трансформаторы и линии электропередач, повреждены десятки километров дорог. Кроме того, подтопило очистные сооружения и две насосные станции, из-за чего в городе Ямполь временно прекратили водоснабжение.

2010 год

В конце февраля из-за наводнения ввели чрезвычайную ситуацию в Херсонской области. Причиной большой воды стало интенсивное таяние снега, что привело к подтоплению 5 тысяч усадеб и 830 домов, часть из которых – в самом Херсоне. Для ликвидации последствий стихии область нуждалась в более 8 миллионах гривен.

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В мае 2010 года результатом длительных дождей стало наводнение в ряде стран Центральной Европы: Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Сербия, Австрия. Затопило частично и несколько регионов Украины – в частности, Львовскую, Закарпатскую и Ивано-Франковске области. Этот паводок назвали крупнейшим с 1980-х в низменных районах Закарпатья.

Так, на Закарпатье подтоплены 20 сел, 260 хозяйств, 1850 гектаров земель. По улицам местные жители передвигались на лодках. Среди основных причин стихии называли мощные осадки и засоренные водоотводы.

Кое-где наводнение превышало масштабы 2008 года / Фото gazeta.ua

А уже в конце июня из-за наводнения чрезвычайную ситуацию регионального уровня объявили на Буковине. Всего в Черновицкой области в результате сильных осадков было подтоплено 65 населенных пунктов – более 500 домов, почти 100 колодцев, повреждено 57 километров путей и 13 мостов. Сотни человек эвакуированы.

В самих Черновцах за час вода поднималась примерно на 3 метра. Затопило крупнейший в Украине Калиновский рынок. В Новоселицком районе река Прут разлилась вширь примерно на 150 метров, что перекрыло доступ ряду населенных пунктов до КПП с Румынией (только в объезд). Местная власть проводила параллели с масштабным наводнением 2008 года.

Было затоплено 20 сел на Закарпатье / Фото gazeta.ua

В начале июля стихия перешла на Ивано-Франковщину, которая еще приходила в себя после майского паводка. Больше всего пострадали Снятинский район и город Калуш.

Сумма убытков, которые нанесло наводнение 2010 года на Прикарпатье, составляет более 900 миллионов гривен. Всего в области было подтоплено более 4 тысяч жилых домов, более 15 тыс. га сельхозугодий, размыто 71 км береговых и 40 км дамб, разрушено и повреждено 267 автомобильных и 258 пешеходных мостов. 40 населенных пунктов области остались полностью без света.

Спасатели борются с последствиями стихии / Фото gazeta.ua

Сюда же стихия вернулась в третий раз – в конце сентября, однако была уже гораздо менее разрушительной.

2017 год

В середине декабря из-за интенсивных осадков (дождь и снег) произошло резкое поднятие уровня воды в реках Закарпатья, особенно в низменных Виноградовском, Иршавском и Хустском районах. Наводнение унесло жизнь одного человека и считается крупнейшим в истории Западной Украины за последние 20 лет.

В результате паводка было подтоплено более 1 тысячи частных домохозяйств (в основном – из-за самовольной застройки в низинах и зонах возможного подтопления) и более 2 тысяч сельхозугодий. Наводнение разрушило две мостовые переправы и один пешеходный мост, движение транспорта на трех дорогах Закарпатья ограничили.

В отдельных жилых домах уровень воды достигал 80 см, более 140 человек были эвакуированы из затопленных домов.

По оценкам экспертов, в низменных Виноградовском и Иршавском районах это наводнение стало более разрушительным, чем стихии 2008 и 2010 годов.







Последствия паводка на Закарпатье / Фото ГСЧС, Юрий Ломакин / Facebook

2018 год

Ряд областей Украины затопило в начале апреля – из-за резкого таяния снега.

Так, на Черниговщине за одну ночь вода в реке Стержень поднялась на более чем 1,5 метра и добралась до частных домов. Более сотни домов подтопило, до 10 семей эвакуированы. Пострадал и сам Чернигов, где вода подтопила 80 частных домохозяйств. Некоторые жители были вынуждены временно переехать, а их имущество круглосуточно охраняла полиция.

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Несколько более разрушительными последствия этого наводнения были для Сумской области. Здесь, в частности, подтопило часть города Ахтырка – вода поднялась почти на метр. Сначала местные жители предполагали, что причиной стал прорыв дамбы, однако эту информацию опровергли – здесь также все произошло из-за резкого таяния снега.

Было затоплено 11 улиц города и около 400 домохозяйств. В Сумской области с такой ситуацией столкнулись впервые за много лет. Пострадавших (более 60 человек) спасатели на лодках эвакуировали в местные отели, три человека были госпитализированы.

Кроме того, в городе были обесточены 10 трансформаторных подстанций – почти тысяча жителей временно остались без света.





Паводок на Сумщине / Фото Нацполиция

Уже в конце июня сильные дожди вызвали наводнения на Западной Украине.

В частности, в Стрыйском и Турковском районах Львовской области затопило дороги, огороды и около 25 жилых домов. В некоторых домах уровень воды достигал 30 сантиметров.





Наводнение на Львовщине / Фото ГСЧС

В нескольких районах Ивано-Франковской области также произошли подтопления более 200 жилых и административных зданий, 1300 приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий. В очередной раз пострадали и дороги – около 14 км, и 8 автомобильных мостов. Было размыто одну дамбу в Богородчанском районе. Обесточенными остались почти 400 населенных пунктов.

Кроме того, в Кольском районе река вышла из берегов и фактически смыла ресторан-хижину, который находился в 50 метрах от водоема. Сооружение несло течением, пока оно не застряло под мостом.

2019 год

В конце мая непогода особенно коснулась, опять же, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Из-за проливных дождей, которые не прекращались около 40 дней, на Ивано-Франковщине подтопило почти 2 тысячи жилых домов и более 6 тысяч домохозяйств в 78 населенных пунктах. Были эвакуированы 76 человек (из них 12 детей). Были отменены занятия в школах. Больше всего пострадали села в Надвирнянском районе.

Подтопило почти 2 тысячи домов / Фото ГСЧС

На Закарпатье в зону подтопления попали 114 жилых домов, более 600 дворов и почти 2 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.