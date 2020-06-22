В селе Банилов, что на Буковине, 22 июня сорвало плотину. Вода из реки Черемош начала переливаться через разрушенную конструкцию. Теперь 80 домохозяйств рискуют быть подтопленными.

В общем повреждено 160 метров дамбы, однако вода продолжает ее разрушать. Об этом сообщили на странице Государственного агентства водных ресурсов Украины в фейсбуке.

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Инженер Сторожинецкого управления водного хозяйства Анатолий Джал в комментарии "Суспильному" сообщил, что сейчас перелив незначительный, впрочем может увеличиться из-за осадков.

Спасатели прибыли на место происшествия, однако работы по укреплению дамбы пришлось прекратить, так как есть опасность для жизни людей. Поэтому спасатели продолжают просто дежурить.

Людей уже предупредили о возможной эвакуации.

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Заметим, что в Украине уже больше недели бушует непогода. А сильные осадки приводят к тому, что уровень рек поднимается.

На Буковине прорвало дамбу / Фото Государственного агентства водных ресурсов Украины

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