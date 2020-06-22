На Буковине прорвало дамбу, может затопить жилые дома: впечатляющие фото
В селе Банилов, что на Буковине, 22 июня сорвало плотину. Вода из реки Черемош начала переливаться через разрушенную конструкцию. Теперь 80 домохозяйств рискуют быть подтопленными.
В общем повреждено 160 метров дамбы, однако вода продолжает ее разрушать. Об этом сообщили на странице Государственного агентства водных ресурсов Украины в фейсбуке.
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Инженер Сторожинецкого управления водного хозяйства Анатолий Джал в комментарии "Суспильному" сообщил, что сейчас перелив незначительный, впрочем может увеличиться из-за осадков.
Спасатели прибыли на место происшествия, однако работы по укреплению дамбы пришлось прекратить, так как есть опасность для жизни людей. Поэтому спасатели продолжают просто дежурить.
Людей уже предупредили о возможной эвакуации.
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Заметим, что в Украине уже больше недели бушует непогода. А сильные осадки приводят к тому, что уровень рек поднимается.
На Буковине прорвало дамбу / Фото Государственного агентства водных ресурсов Украины
Последствия непогоды в Ивано-Франковской области
- Дожди и ливни в Ивано-Франковской области привели к повреждениям ряда инфраструктурных объектов. Несколько сел Верховинского и Косовского районов отрезаны от цивилизации.
- Разрушения произошли вследствие селевых потоков и поднятия уровня воды в реках. Полностью отрезаны от цивилизации четыре села – Быстрец, Дземброня, Шибеное и Зеленое.
- Дожди и ливни размыли почти 74 километра берегов, разрушили и повредили около 8 километров берегоукреплений. Непогода разрушила 10 километров дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов.