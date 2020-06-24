В Черновцах один из крупнейших рынков страны охвачен водой: ужасающее видео с дрона
В Черновцах ряд за рядом начало затапливать один из крупнейших рынков в Украине – "Калиновский". О вероятном наводнении на рынке предпринимателей предупреждали еще в прошлые выходные. Наученные затоплением в 2008 году, предприниматели с тех пор начали вывозить товар и укреплять, как это возможно, торговые места.
Однако вода из Прута, вблизи которого расположен рынок, все же добралась до секторов "Калинки". Видео охваченного водой рынка опубликовало местное информационное агентство "АСС".
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Как сообщил директор "Калиновского рынка" Игорь Маслянчук, по состоянию на 16:00 уровень воды в реке Прут составляет 649 сантиметров. Как рассказывал ранее председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, для рынка угрожающим является уровень в 500 сантиметров.
Калиновский рынок с высоты птичьего полета / Скриншот из видео
В то же время специалисты отмечают, что это пиковая черта поднятия Прута в Черновцах.
Смотрите видео подтопленного Калиновского рынка с высоты птичьего полета
На Калиновском рынке в I секторе подтоплено 4 ряда и открытые прилавки, вода вплотную подошла к 3 и 5 секторам.
Дирекция рынка каждый час обновляет информацию на сайте предприятия и публикует схемы затопленных секторов рынка.
Затопленные сектора по состоянию на 14:30 / Фотографии с сайта "Калиновского рынка"
Подчеркнем, что в 2008 году предприниматели "Калиновского" уже переживали наводнение и нанесенные на миллионы гривен убытки. Поэтому в этом году после первых сообщений о возможном затоплении, которые городская власть распространила еще 21 июня, большинство предпринимателей стало вывозить свой товар в безопасные места.
Что известно про Калиновский рынок?
Этот торговый комплекс является коммунальным предприятием и занимает площадь более чем 35 гектаров. Он значительной частью формирует бюджет города и является местом работы для тысяч жителей Черновицкой области.
"Калиновский" рынок входит в список крупнейших в Украине и считается лидером по площади в Западной Украине. При этом рынок почти вдвое меньше харьковского "Барабашово" и одесского "7 километр".
Как написал на своей странице в фейсбуке мэр Черновцов Алексей Каспрук, паводок возник из-за того, что горная река Прут "подперла" меньший местный поток Потит.
Река Потит, которая является притоком Прута, – смотрите на карте