В Черновцах ряд за рядом начало затапливать один из крупнейших рынков в Украине – "Калиновский". О вероятном наводнении на рынке предпринимателей предупреждали еще в прошлые выходные. Наученные затоплением в 2008 году, предприниматели с тех пор начали вывозить товар и укреплять, как это возможно, торговые места.

Однако вода из Прута, вблизи которого расположен рынок, все же добралась до секторов "Калинки". Видео охваченного водой рынка опубликовало местное информационное агентство "АСС".

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Как сообщил директор "Калиновского рынка" Игорь Маслянчук, по состоянию на 16:00 уровень воды в реке Прут составляет 649 сантиметров. Как рассказывал ранее председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, для рынка угрожающим является уровень в 500 сантиметров.

Калиновский рынок с высоты птичьего полета / Скриншот из видео

В то же время специалисты отмечают, что это пиковая черта поднятия Прута в Черновцах.

Смотрите видео подтопленного Калиновского рынка с высоты птичьего полета

На Калиновском рынке в I секторе подтоплено 4 ряда и открытые прилавки, вода вплотную подошла к 3 и 5 секторам.

Дирекция рынка каждый час обновляет информацию на сайте предприятия и публикует схемы затопленных секторов рынка.

Затопленные сектора по состоянию на 14:30 / Фотографии с сайта "Калиновского рынка"

Подчеркнем, что в 2008 году предприниматели "Калиновского" уже переживали наводнение и нанесенные на миллионы гривен убытки. Поэтому в этом году после первых сообщений о возможном затоплении, которые городская власть распространила еще 21 июня, большинство предпринимателей стало вывозить свой товар в безопасные места.

Что известно про Калиновский рынок? Этот торговый комплекс является коммунальным предприятием и занимает площадь более чем 35 гектаров. Он значительной частью формирует бюджет города и является местом работы для тысяч жителей Черновицкой области. "Калиновский" рынок входит в список крупнейших в Украине и считается лидером по площади в Западной Украине. При этом рынок почти вдвое меньше харьковского "Барабашово" и одесского "7 километр".

Как написал на своей странице в фейсбуке мэр Черновцов Алексей Каспрук, паводок возник из-за того, что горная река Прут "подперла" меньший местный поток Потит.

Река Потит, которая является притоком Прута, – смотрите на карте