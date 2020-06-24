У Чернівцях ряд за рядом почало затоплювати один з найбільших ринків в Україні "Калинівський". Про ймовірну повінь на ринку підприємців попереджали ще минулими вихідними. Навчені затопленням у 2008 року, підприємці відтоді почали вивозити товар та укріплювати, як це можливо, торговельні місця.

Однак вода з Пруту, поблизу якого розташований ринок, все ж дісталася до секторів "Калинки". Відео охопленого водою базару опублікувало місцеве інформаційцне агентство "АСС".

Детально про негоду Захід України під водою: зруйновані дороги і підтоплені будинки – фото, відео

Як повідомив директор "Калинівського ринку" Ігор Маслянчук, станом на 16:00 рівень води в річці Прут становить 649 сантиметрів. Як розповідав раніше голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, для ринку загрозливим є рівень у 500 сантиметрів.



Калинівський ринок з висоти пташиного польоту / Скриншот з відео

Водночас фахівці зазначають, що це є піковою межею підняття Пруту у Чернівцях.

Дивіться відео підтопленого Калинівського ринку з висоти пташиного полоту

На Калинівському ринку в І секторі підтоплено 4 ряди та відкриті прилавки, вода впритул підійшла до 3 та 5 секторів.

Дирекція ринку щогодини оновлює інформацію на сайті підприємства та публікує схеми затоплених секторів ринку.



Затоплені сектори станом на 14:30 / Зображення з сайту "Калинівського ринку"

Підкреслимо, що у 2008 році підприємці "Калинівського" вже переживали повінь і завдані на мільйони гривень збитки. Тож цьогоріч після перших повідомлень про можливе затоплення, які міська влада розповсюдила ще 21 червня, більшість підприємців стала вивозити свій товар у безпечні місця.

Що відомо про Калинівський ринок? Цей торговельний комплекс є комунальним підприємством і займає площу у



"Калинівський" ринок входить до списку найбільших в Україні і вважається лідером за площею у Західній Україні. При тому ринок майже удвічі менший за харківський "Барабашово" і одеський "7 кілометр". Цей торговельний комплекс є комунальним підприємством і займає площу у понад 35 гектарів . Він значною частиною формує бюджет міста і є місцем роботи для тисяч мешканців Чернівецької області."Калинівський" ринок входить до списку найбільших в Україні і вважається лідером за площею у Західній Україні. При тому ринок майже удвічі менший за харківський "Барабашово" і одеський "7 кілометр".

Як написав на своїй сторінці у фейсбуці мер Чернівців Олексій Каспрук, паводок виник через те, що гірська ріка Прут "підперла" менший місцевий потік Потіт.

Річка Потіт, яка є притокою Прута – дивіться на карті