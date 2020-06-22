У селі Банилів, що на Буковині, 22 червня зірвало дамбу. Вода з річки Черемош почала переливатися через зруйновану конструкцію. Тепер 80 домогосподарств ризикують бути підтопленими.

Загалом пошкоджено 160 метрів дамби, однак вода продовжує її руйнувати. Про це повідомили на сторінці Державного агентства водних ресурсів України у фейсбуці.

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Інженер Сторожинецького управління водного господарства Анатолій Джал у коментарі "Суспільному" повідомив, що наразі перелив незначний, втім може збільшитись через опади.

Рятувальники прибули на місце події, однак роботи з укріплення дамби довелося припинити, оскільки є небезпека для життя людей. Тому рятувальники продовжують просто чергувати.

Людей вже попередили про можливу евакуацію.

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Зауважимо, що в Україні вже понад тиждень вирує негода. А сильні опади призводять до того, що рівень річок підіймається.

На Буковині прорвало дамбу / Фото Державного агентства водних ресурсів України

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