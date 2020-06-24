Екологи й синоптики пояснюють причини повені на Західній Україні. Експерти наголошують на тому, що на це впливають різні фактори. Детально у статті на сайті 24 каналу.

Західна Україна потерпає від негоди – сильні дощі призвели до повені, яка підтоплює будинки, змиває дороги й наносить шкоду господарству. Найскладніша ситуація – в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В обох регіонах оголошений "червоний" рівень небезпеки. На сайті 24 каналу зробили детальний огляд подій.

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Причини повені на Західній Україні

Людям притаманно спрощувати причини проблем. От і зараз говорять, що у всьому винні ті, хто займається незаконною вирубкою лісу у регіоні. І це правда, ліс захищає від наводнення, проте не варто все списувати на це.

По-перше, паводки та повені явище для цих районів типове, пише синоптик Наталя Діденко. Гори мають особливі метеоумови, насичене вологою повітря додатково стимулює випадання дощів.

Вона згадує, що на початку 70-х років минулого століття у цьому регіоні також були значні паводки. Проте лісів тоді було значно більше, пише Наталя Діденко.

Основною причиною лиха у Карпатському регіоні є великі опади, а вирубка лісу лише погіршує ситуацію.

В Україні дощі ллють, з невеликими перервами, місяць. У травні екологи зафіксували цифру, яка вдвічі перевищує норму. Це при тому, що в інші місяці спостерігалась посуха й дефіцит опадів, розповів у коментарі для сайту 24 каналу еколог Олександр Соколенко.

Повінь на Західній Україні / Фото МВС

Крім того, на паводкові процеси вельми істотно впливає безсистемний видобуток піску і гравію, недостатній догляд за руслами річок і потоків, низький рівень застосування нових природоохоронних технологій в процесі відновлення лісів і відсутність екологічної свідомості при веденні господарської діяльності.

Чому в Україні з’явились аномальні погодні умови

Зимою тепло, а у травні холодно. Ще й торнадо "гуляє" в нашій країні.

Еколог Олександр Соколенко розказав, що смерчі та інші атмосферні явища не нові для України, а от клімат дійсно змінюється і це відчувається навіть більше, ніж в інших країнах Європи.

Спочатку була незвична тепла зима, потім було дуже мало опадів. Виняток – травень. Протягом цього місяця було зафіксована наднормова кількість дощів, а ще було холодно – понад два градуси від норми,

– розповів Олександр Соколенко.

Така нестабільність в погоді частково є наслідком змін клімату, які спостерігають на планеті. В Україні їх відчувають більше через нераціональне використання природних ресурсів, переконує еколог.

Повінь на Західній Україні / Фото ДСНС

Вирубка лісів також відноситься до цих дій. І якби лісу було більше у Карпатському регіоні, це дозволило б уникнути багатьох наслідків або вони були би м’якішими.

Не було б розмиття доріг, змиття схилів, але підтоплення все одно би були,

– запевнив еколог.

Розмиті дороги після повені / Фото ДСНС

Ліс амортизує чимало природних процесів – зміни клімату менше відчуваються там, де його багато.

В нашій країні дуже швидко використовують й знищують природні ресурси, зокрема й ліси, це призводить до зростання температури й зміни клімату, підкреслюють екологи.