Повінь на Західній Україні: чи дійсно лихо сталось через вирубку лісу
Екологи й синоптики пояснюють причини повені на Західній Україні. Експерти наголошують на тому, що на це впливають різні фактори. Детально у статті на сайті 24 каналу.
Західна Україна потерпає від негоди – сильні дощі призвели до повені, яка підтоплює будинки, змиває дороги й наносить шкоду господарству. Найскладніша ситуація – в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В обох регіонах оголошений "червоний" рівень небезпеки. На сайті 24 каналу зробили детальний огляд подій.
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Причини повені на Західній Україні
Людям притаманно спрощувати причини проблем. От і зараз говорять, що у всьому винні ті, хто займається незаконною вирубкою лісу у регіоні. І це правда, ліс захищає від наводнення, проте не варто все списувати на це.
По-перше, паводки та повені явище для цих районів типове, пише синоптик Наталя Діденко. Гори мають особливі метеоумови, насичене вологою повітря додатково стимулює випадання дощів.
Вона згадує, що на початку 70-х років минулого століття у цьому регіоні також були значні паводки. Проте лісів тоді було значно більше, пише Наталя Діденко.
Основною причиною лиха у Карпатському регіоні є великі опади, а вирубка лісу лише погіршує ситуацію.
В Україні дощі ллють, з невеликими перервами, місяць. У травні екологи зафіксували цифру, яка вдвічі перевищує норму. Це при тому, що в інші місяці спостерігалась посуха й дефіцит опадів, розповів у коментарі для сайту 24 каналу еколог Олександр Соколенко.
Повінь на Західній Україні / Фото МВС
Крім того, на паводкові процеси вельми істотно впливає безсистемний видобуток піску і гравію, недостатній догляд за руслами річок і потоків, низький рівень застосування нових природоохоронних технологій в процесі відновлення лісів і відсутність екологічної свідомості при веденні господарської діяльності.
Чому в Україні з’явились аномальні погодні умови
Зимою тепло, а у травні холодно. Ще й торнадо "гуляє" в нашій країні.
Еколог Олександр Соколенко розказав, що смерчі та інші атмосферні явища не нові для України, а от клімат дійсно змінюється і це відчувається навіть більше, ніж в інших країнах Європи.
Спочатку була незвична тепла зима, потім було дуже мало опадів. Виняток – травень. Протягом цього місяця було зафіксована наднормова кількість дощів, а ще було холодно – понад два градуси від норми,
– розповів Олександр Соколенко.
Така нестабільність в погоді частково є наслідком змін клімату, які спостерігають на планеті. В Україні їх відчувають більше через нераціональне використання природних ресурсів, переконує еколог.
Повінь на Західній Україні / Фото ДСНС
Вирубка лісів також відноситься до цих дій. І якби лісу було більше у Карпатському регіоні, це дозволило б уникнути багатьох наслідків або вони були би м’якішими.
Не було б розмиття доріг, змиття схилів, але підтоплення все одно би були,
– запевнив еколог.
Розмиті дороги після повені / Фото ДСНС
Ліс амортизує чимало природних процесів – зміни клімату менше відчуваються там, де його багато.
В нашій країні дуже швидко використовують й знищують природні ресурси, зокрема й ліси, це призводить до зростання температури й зміни клімату, підкреслюють екологи.