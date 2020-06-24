Экологи и синоптики объясняют причины наводнения на Западной Украине. Эксперты отмечают, что на это влияют различные факторы. Подробно в статье на сайте 24 канала.

Западная Украина страдает от непогоды – сильные дожди привели к наводнению, которое подтапливает дома, смывает дороги и наносит ущерб хозяйству. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В обоих регионах объявлен "красный" уровень опасности. На сайте 24 канала сделали подробный обзор событий.

Читать об этом здесь Запад Украины под водой: разрушены дороги и подтоплены дома – фото, видео

Причины наводнения на Западной Украине

Людям свойственно упрощать причины проблем. Вот и сейчас говорят, что во всем виноваты те, кто занимается незаконной вырубкой леса в регионе. И это правда, лес защищает от наводнения, однако не стоит все списывать на это.

Во-первых, паводки и наводнения явление для этих районов типичное, пишет синоптик Наталья Диденко. Горы имеют особые метеоусловия, насыщенный влагой воздух дополнительно стимулирует выпадение дождей.

Она вспоминает, что в начале 70-х годов прошлого века в этом регионе также были значительные паводки. Однако лесов тогда было значительно больше, пишет Наталья Диденко.

Основная причина бедствия в Карпатском регионе – большие осадки, а вырубка леса лишь усугубляет ситуацию.

В Украине дожди льют, с небольшими перерывами, месяц. В мае экологи зафиксировали цифру, которая вдвое превышает норму. Это при том, что в другие месяцы наблюдалась засуха и дефицит осадков, рассказал в комментарии для сайта 24 канала эколог Александр Соколенко.

Наводнение в Западной Украине / Фото МВД

Кроме того, на паводковые процессы весьма существенно влияют бессистемная добыча песка и гравия, недостаточный уход за руслами рек и потоков, низкий уровень применения новых природоохранных технологий в процессе восстановления лесов и отсутствие экологического сознания при ведении хозяйственной деятельности.

Почему в Украине появились аномальные погодные условия

Зимой тепло, а в мае холодно. Еще торнадо "гуляет" в нашей стране.

Эколог Александр Соколенко рассказал, что смерчи и другие атмосферные явления не новы для Украины, а вот климат действительно меняется и это чувствуется даже больше, чем в других странах Европы.

Сначала была необычно теплая зима, потом было очень мало осадков. Исключение – май. В течение этого месяца было зафиксировано превышающее норму количество дождей, а еще было холодно – более двух градусов от нормы,

– рассказал Александр Соколенко.

Такая нестабильность в погоде частично является следствием изменений климата, которые наблюдают на планете. В Украине их испытывают больше из-за нерационального использования природных ресурсов, убеждает эколог.

Наводнение в Западной Украине / Фото ГСЧС

Вырубка лесов также относится к этим действиям. И если бы леса было больше в Карпатском регионе, это позволило бы избежать многих последствий или они были бы мягче.

Не было бы размытия дорог, смыва склонов, но подтопления все равно бы были,

– заверил эколог.

Размытые дороги после наводнения / Фото ГСЧС

Лес амортизирует немало природных процессов – изменения климата меньше ощущаются там, где его много.

В нашей стране очень быстро используют и уничтожают природные ресурсы, в том числе леса, это приводит к росту температуры и изменению климата, подчеркивают экологи.