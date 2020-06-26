Негода на Прикарпатті забрала життя фельдшерки та водія "швидкої". Трагедія трапилася 21 червня, коли регіон потерпав від сильних злив, що спричинили паводок.

Що відомо про трагедію

21 червня фельдшерка Галина Скидан поверталася з роботи разом з водієм швидкої допомоги. Вони їхали на власному авто, однак дорогу розмило й автівку знесло у річку Білий Черемош. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Івано-Франківській області.

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До порятунку залучили працівників Верховинського пошуково-рятувального відділення ДСНС та місцеві мешканці. Витягнули тіло загиблої з річки аж через 12 годин, 22 червня.

Спочатку машину ще було помітно серед бурхливих потоків, опісля її накрило водою. Тіло чоловіка досі не знайшли. Шанси мінімальні, враховуючи швидкість течії та сильне замулення.



Паводок на Прикарпатті / Фото: Нацполіції

26 червня у селі Яблуниця попрощалися з Галиною Скидан. Мешканка Верховинського району Ніна Димидюк у фейсбуці написала, що Галина врятувала багато життів та була хорошою жінкою. Однак її життя врятувати не вдалося через велику кількість води.

Хороша жінка, дбайлива господиня, віддана своїй роботі працівниця дитячої лікарні та швидкої допомоги. Чудовий спеціаліст, вона за тридцять років врятувала не одне життя,

– зазначила Димидюк.

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