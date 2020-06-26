Непогода на Прикарпатье унесла жизни фельдшера и водителя "скорой". Трагедия произошла 21 июня, когда регион страдал от сильных ливней, которые вызвали паводок.

Что известно о трагедии

21 июня фельдшер Галина Скидан возвращалась с работы вместе с водителем скорой помощи. Они ехали на собственном авто, однако дорогу размыло и машину снесло в реку Белый Черемош. Об этом сообщили на сайте Нацполиции в Ивано-Франковской области.

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К спасению привлекли работников Верховинского поисково-спасательного отделения ГСЧС и местных жителей. Извлекли тело погибшей из реки только через 12 часов, 22 июня.

Сначала машину еще было заметно среди бурных потоков, после ее накрыло водой. Тело мужчины до сих пор не нашли. Шансы минимальные, учитывая скорость течения и сильное заиление.

Паводок на Прикарпатье / Фото: Нацполиции

26 июня в селе Яблуница попрощались с Галиной Скидан. Жительница Верховинского района Нина Димидюк в фейсбуке написала, что Галина спасла много жизней и была хорошей женщиной. Однако ее жизнь спасти не удалось из-за обилия воды.

Хорошая женщина, заботливая хозяйка, преданная своей работе сотрудница детской больницы и скорой помощи. Замечательный специалист, она за тридцать лет спасла не одну жизнь,

– отметила Димидюк.

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