Одна из главных причин затоплений населенных пунктов в западных регионах Украины – это застройка пойм и прибрежно-защитных полос. В Министерстве экологии отмечают, что это прямо запрещено водным кодексом.

Нарушено расстояние до рек при застройках

Все застройки возле малых рек возникали благодаря взяткам. Об этом сообщил министр экологии Роман Абрамовский в эфире программы "Право на власть", информирует 24 канал.

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Во-первых, застройка запрещена, прямо запрещена водным кодексом на малых реках – это 25 метров, на средних – 50 метров, на больших – 100 метров. Если уклон более 3%, то оно (расстояние до воды – 24 канал) еще удваивается,

– сказал Абрамовский.

Конечно, стихийного бедствия, отметил Абрамовский, не случилось бы, если бы показатели выпадения осадков в западных областях не были бы рекордными. Среди других причин паводков – нерегулируемая вырубка лесов.

Главная проблема, как я уже выяснил для себя – это сплошные санитарные рубки, которые якобы выполняются в законных рамках, но часто они не соответствуют ни законодательству, ни процедурам оценки воздействия на окружающую среду, ни другим процедурам в том числе технического регулирования. Так это одна из причин, но не главная,

– подчеркнул министр.

Абрамовский отметил, что буковые леса за месяц поглощают 150 – 200 миллиметров воды, тогда как хвойные леса – около 50 – 100 миллиметров за месяц. В течение 23 – 24 июня выпала практически месячная норма.

Леса бы не сдержали такое количество осадков

"Действительно варварски происходит вырубка лесов. Езда по дну рек, горных рек малых, они просто теряют свою прочность и когда идет паводок, то идет не только вода, а летят и камни, и остатки от рубок. Но такое большое количество осадков леса бы не сдержали. Они бы возможно часть воды сдержали, но это было бы 5 – 7%", – заверил министр.

Панацея – смешанные леса

Абрамовский отметил, что в Украине ученые выводят дерева, которые лучше поглощают воду. Среди тех, которые массово высаживались во времена Советского Союза, – шотландская сосна. Однако у нее есть ряд недостатков – в частности, склонность к пожарам.

Панацея – это смешанные леса, где и сосны, и березы, и бук, и дубы. Конечно, в каждом регионе по-разному. Но смешанные леса – это панацея. И они практически не горят, очень мало пожаров в смешанных лесах, в отличие от хвойных лесов именно шотландской сосны,

– рассказал Абрамовский.

Коротко о непогоде на Западе Украины: