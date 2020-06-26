Почему города и деревни на западе Украины уходят под воду: причины
Одна из главных причин затоплений населенных пунктов в западных регионах Украины – это застройка пойм и прибрежно-защитных полос. В Министерстве экологии отмечают, что это прямо запрещено водным кодексом.
Нарушено расстояние до рек при застройках
Все застройки возле малых рек возникали благодаря взяткам. Об этом сообщил министр экологии Роман Абрамовский в эфире программы "Право на власть", информирует 24 канал.
Актуально Вырубка леса, строительство ГЭС и мусор: эколог назвала главные причины наводнения в Украине
Во-первых, застройка запрещена, прямо запрещена водным кодексом на малых реках – это 25 метров, на средних – 50 метров, на больших – 100 метров. Если уклон более 3%, то оно (расстояние до воды – 24 канал) еще удваивается,
– сказал Абрамовский.
Конечно, стихийного бедствия, отметил Абрамовский, не случилось бы, если бы показатели выпадения осадков в западных областях не были бы рекордными. Среди других причин паводков – нерегулируемая вырубка лесов.
Главная проблема, как я уже выяснил для себя – это сплошные санитарные рубки, которые якобы выполняются в законных рамках, но часто они не соответствуют ни законодательству, ни процедурам оценки воздействия на окружающую среду, ни другим процедурам в том числе технического регулирования. Так это одна из причин, но не главная,
– подчеркнул министр.
Абрамовский отметил, что буковые леса за месяц поглощают 150 – 200 миллиметров воды, тогда как хвойные леса – около 50 – 100 миллиметров за месяц. В течение 23 – 24 июня выпала практически месячная норма.
Леса бы не сдержали такое количество осадков
"Действительно варварски происходит вырубка лесов. Езда по дну рек, горных рек малых, они просто теряют свою прочность и когда идет паводок, то идет не только вода, а летят и камни, и остатки от рубок. Но такое большое количество осадков леса бы не сдержали. Они бы возможно часть воды сдержали, но это было бы 5 – 7%", – заверил министр.
Панацея – смешанные леса
Абрамовский отметил, что в Украине ученые выводят дерева, которые лучше поглощают воду. Среди тех, которые массово высаживались во времена Советского Союза, – шотландская сосна. Однако у нее есть ряд недостатков – в частности, склонность к пожарам.
Панацея – это смешанные леса, где и сосны, и березы, и бук, и дубы. Конечно, в каждом регионе по-разному. Но смешанные леса – это панацея. И они практически не горят, очень мало пожаров в смешанных лесах, в отличие от хвойных лесов именно шотландской сосны,
– рассказал Абрамовский.
Коротко о непогоде на Западе Украины:
- На Западе Украины больше всего от высокой воды пострадали Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская и Черновицкая области.
- Также подтопления – в Тернопольской и Винницкой.
- Стихия унесла жизни 3 человек.
- Более 300 человек спасли, эвакуировали – около 700, еще почти 300 – отселили.
- Последствия подтоплений ликвидируют 1700 человек и 470 единиц техники.
- На спасение от непогоды правительство выделило 754 миллиона гривен.