Вырубка леса, строительство ГЭС и мусор: эколог назвала главные причины наводнения в Украине
Руководитель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко 25 июня заявила, что главной причиной паводков в западных областях Украины является вырубка лесов на высокогорье. В горах высота верхней границы леса уже уменьшилась с 1400 метров до 1200 метров. В то же время в МВД считают, что причина в чрезмерных осадках.
Эколог в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 возмутилась, в частности, и хаотичным строительством гидротехнических сооружений в Карпатах.
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Основные причины масштабного наводнения на Западе Украины
- По словам Тимочко, если бы не вырубка лесов высоко в горах, то не было бы и столько воды в реках.
- В то же время она указала и на другую, не менее важную проблему. Говорится о хаотичном строительстве гидротехнических сооружений, в частности малых ГЭС в Карпатском регионе. Глава Всеукраинской экологической лиги считает, что эти гидросооружения задерживают прохождение воды.
Экспертка раскритиковала, в частности, идею строительства каскада из шести ГЭС в верхнем течении Днестра.
Что касается застройки ресторанов и кафе на берегах рек – мне безразлично, что их снесет и что их не будет! Но когда позволяют строить жилые дома в пойме горных рек тогда, когда реки спускаются вниз, – это преступление!
– подчеркнула она.
По ее словам, если бы в Украине работала система экострахования, то ни одна компания не застраховала бы такое строительство.
- Важным фактором масштабов наводнений является также засоренность территорий, в частности в лесах. По ее словам, по рекам течет преимущественно бытовой мусор
"В лесу оставляют все, кроме ценной древесины. Все, что меньше диаметром 20 сантиметров. При таких массах воды это все загромождается, сносится. Тогда масштаб наводнения увеличивается в разы, вода не проходит свободно", – объяснила эколог.
Что говорят в МВД
Заместитель главы МВД Антон Геращенко утверждает, что причиной масштабных подтоплений и разрушения частных домов и инфраструктуры на Западе Украины, прежде всего, является чрезмерное количество осадков, которые выпали в течение нескольких суток.
И в Румынии, и в Сербии, и в Словакии тоже есть наводнения. Почему? Что там тоже незаконные рубки леса? Нет. Потому что, когда выпадает 200 миллиметров осадков, двухмесячная норма за два дня, то в каждом регионе Европы, или Америки, или Китая будет такое же наводнение,
– уверен Геращенко.
Он отметил, что в Украине в течение последних восьми лет действует система электронных чипов на каждую древесину. И сейчас законом запрещена перевозка леса-кругляка. Он уверяет, что СБУ и полиция следят, чтобы ни машинами, ни железной дорогой не происходил вывоз древесины.
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Наводнение на Прикарпатье: что нужно знать
- В результате непогоды в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов. К 29 городам и селам нет подъезда.
- В Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались 10 тысяч человек.
- Из-за последствий стихии на Прикарпатье прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский. Власти обещают помочь пострадавшим с жильем и вещами первой необходимости.
Кому и сколько помощи предоставят
- Ивано-Франковской области – 480 миллионов гривен;
- Черновицкой – 30 миллионов гривен;
- Закарпатью – 30 миллионов гривен;
- Львовщине – 10 миллионов гривен;
- Госводагенству – 92 миллиона гривен;
- Гослесагенству – 30 миллионов гривен.
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