Керівниця Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко 25 червня заявила, що головною причиною паводків у західних областях України є вирубування лісів на високогір'ї. В горах висота верхньої межі лісу вже зменшилася від 1400 метрів до 1200 метрів. Водночас у МВС вважають, що причина в надмірних опадах.

Екологиня в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 обурилась, зокрема, й хаотичним будівництвом гідротехнічних споруд в Карпатах.

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Основні причини масштабної повені на Заході України

За словами Тимочко, якби не вирубка лісів високо в горах, то не було б і стільки води в річках.

Водночас вона вказала й на іншу, не менш важливу проблему. Мовиться про хаотичне будівництво гідротехнічних споруд, зокрема малих ГЕС у Карпатському регіоні. Очільниця Всеукраїнської екологічної ліги вважає, що ці гідроспоруди затримують проходження води.

Еспертка розкритикувала, зокрема, ідею будівництва каскаду шести ГЕС у верхній течії Дністра.

Щодо забудови ресторанів і кафе на берегах річок – мені байдуже, що їх знесе і що їх не буде! Але коли дозволяють будувати житлові помешкання в заплаві гірських річок тоді, коли річки спускаються вниз, – це злочин!

– наголосила вона.

За її словами, якби в Україні працювала система екострахування, то жодна компанія не застрахувала б таке будівництво.

Важливим чинником масштабів повеней є також засміченість територій, зокрема в лісах. За її словами, по річках тече переважно побутове сміття

"В лісі залишають все, крім цінної деревини. Все, що менше діаметром 20 сантиметрів. При таких масах води це все захаращується, зноситься. Тоді масштаб повені збільшується в рази, вода не проходить вільно", – пояснила екологиня.

Що кажуть в МВС

Заступник глави МВС Антон Геращенко стверджує, що причиною масштабних підтоплень і руйнації приватних будинків та інфраструктури на Заході України є, перш за все, є надмірна кількість опадів, які випали упродовж кількох діб.

І в Румунії, і в Сербії, і в Словаччині також є повені. Чому? Що там також незаконні рубки лісу? Ні. Тому що, коли випадає 200 міліметрів опадів, двохмісячна норма, за два дні, то в кожному регіоні Європи, або Америки, або Китаю буде така ж повінь,

– впевнений Геращенко.

Він зазначив, що в Україні протягом останніх восьми років діє система електронних чипів на кожну деревину. І нині законом заборонено перевезення лісу-кругляка. Він запевняє, що СБУ та поліція стежать, щоб ані машинами, ані залізницею не відбувалося вивезення деревини.

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Повінь на Прикарпатті: що треба знати

В результаті негоди в Івано-Франківській області підтоплено понад 200 населених пунктів. До 29 міст та сіл немає під’їзду.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися 10 тисяч людей.

Через наслідки стихії на Прикарпаття прибули прем'єр-міністр Денис Шмигаль, очільник МВС Арсен Аваков та президент Володимир Зеленський. Влада обіцяє допомогти постраждалим з житлом та речами першої необхідності.

Кому та скільки допомоги нададуть

Івано-Франківській області – 480 мільйонів гривень;

Чернівецькій – 30 мільйонів гривень;

Закарпаттю – 30 мільйонів гривень;

Львівщині – 10 мільйонів гривень;

Держводагенству – 92 мільйонів гривень;

Держлісагенству – 30 мільйонів гривень.

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