Протягом останніх років кількість вирубок в Україні зменшилася. Попри десятки тисяч рейдів рівень викриття цих справ правоохоронцями низький.

Роботу рейдових бригад активізували, провели близько 20 тисяч рейдів. Про це сказав глава Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький в ефірі "Громадського радіо".

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Рівень викриття справ дуже низький

"Склали 2,5 тисячі протоколів, все це передали до правоохоронних органів, але рівень викриття цих справ поліцією надзвичайно низький, але боротьба з незаконними рубками триває", – зазначив він.

Глава Держлісагентства також наголосив, що за останні 5 років вирубка лісів у Карпатах зменшилася на 20%.

Є закон, який заборонив вирубку ялицево-букових лісів, тих, які знаходяться вище тисячі ста метрів над рівнем моря. Були проведені поправки до цього закону у 2019 році, і після нього не відбулося жодної рубки головного користування в ялицево-букових лісах,

– зазначив Заблоцький.

Він також додав, що за перші п’ять місяців незаконні рубки зменшилася на 46% завдяки діям Держлісагентства.