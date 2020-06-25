В течение последних лет количество вырубок в Украине уменьшилось. Несмотря на десятки тысяч рейдов уровень разоблачения этих дел правоохранительными низкий.

Работу рейдовых бригад активизировали, провели около 20 тысяч рейдов. Об этом сказал глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий в эфире "Громадського радіо".

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Уровень разоблачения дел очень низкий

"Составили 2,5 тысячи протоколов, все это передали в правоохранительные органы, но уровень разоблачения этих дел полицией чрезвычайно низок, но борьба с незаконными рубками продолжается", – отметил он.

Глава Гослесагентства также отметил, что за последние 5 лет вырубка лесов в Карпатах уменьшилась на 20%.

Есть закон, который запретил вырубку елово-буковых лесов, тех, которые находятся выше тысячи ста метров над уровнем моря. Были проведены поправки в этот закон в 2019 году, и после него не произошло ни одной рубки главного пользования в елово-буковых лесах,

– отметил Заблоцкий.

Он также добавил, что за первые пять месяцев незаконные рубки уменьшились на 46% благодаря действиям Гослесагентства.

Вырубка – не причина наводнения, но вопрос серьезный

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства отметил, что причины непогоды в западных областях не только в вырубке лесов, сообщает 24 канал. Наводнение наделало миллиардных убытков и унесло жизни трех человек.

Лес – не дамба. Никакое его количество точно не спасет от месячной нормы осадков, но он является важным фактором для обеспечения экологической ситуации в горном регионе,

– подчеркнул премьер.

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В то же время он назвал приоритетной задачей контроль над незаконной вырубкой, чтобы предотвратить дальнейшие экологические катастрофы.