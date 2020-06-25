В Карпатах годами происходили санитарные вырубки лесов и строительство лесных дорог без оценки влияния на окружающую среду. И уже на прошлой неделе, когда начались сильные осадки, было понятно, какие это будет иметь последствия.

Более того, вредят горам якобы законные вырубки. Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат VIII созыва, член правления ОО АНТС Остап Еднак, который давно занимается проблемами вырубки карпатских лесов.

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Он рассказал, что на прошлой неделе был на территории Прикарпатья, Закарпатья и сам видел территории рубок.

На огромных территориях лесхоза, на землях защитных, противоэрозионных землях реки Черная тиса абсолютно законно проводятся санитарные рубки, строится сеть лесных дорог. Уже на прошлой неделе, когда начались дожди, они начали превращаться в ручейки. Уже на прошлой неделе было очевидно, что может произойти беда,

– подчеркнул Еднак.

Он пояснил, что сами дороги способствуют более быстрому схождению дождей и не задерживают воду в лесах. Еднак добавил, что на территории Карпат системно годами происходят санитарные рубки без оценки воздействия на окружающую среду, без взвешивания возможных экологических последствий.

"А сегодня я слышу заявления Гослесагентства, что леса – это не дамба, и они не могут сдерживать осадки. Да, леса – это не дамба, это мина замедленного действия. Если годами постоянно вырубать большие участки и не учитывать последствия – будет беда", – подчеркнул эксперт.

В эфире 24 канала председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий рассказал, что после масштабных наводнений в Украине, которые произошли еще в 2008 году, проводили фундаментальные исследования по поводу причин их возникновения. Тогда эксперты и узнавали, какую роль в этом играют леса. "Было определено, что лес способен лишь на 10–15% задерживать воду. Только с помощью леса обуздать стихию невозможно. Лес – это не дамба, которая предотвращает паводки и обеспечивает 100% задержания воды", – заверил Заблоцкий.

► О заявлении премьер-министра Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в Украине вырубка за последние 5 лет уменьшилось. Еднак отметил, что ситуацию осветили не полностью.

"Я думаю, что премьер не владеет ситуацией. Потому что в определенных абсолютных показателях может вырубка и уменьшаться. Но есть вопрос – где рубить, каким образом рубить, где прокладывать лесные дороги. Вырубка должна подвергаться оценке воздействия на окружающую среду", – подытожил эксперт.