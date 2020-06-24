У Карпатах роками відбувалися санітарні вирубки лісів і будівництво лісових доріг без оцінки впливу на довкілля. І вже минулого тижня, коли почалися сильні опади, було зрозуміло, які це матиме наслідки.

Щобільше, шкодять горам начебто законні вирубки. Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат VIII скликання, член правління ГО АНТС Остап Єднак, який давно займається проблемами вирубки карпатських лісів.

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Він розповів, що минулого тижня був на території Прикарпаття, Закарпаття і на свої бачив території рубок.

На величезних територіях лісгоспу, на захисних землях, протиерозійних землях річки Чорна тиса абсолютно законно проводяться санітарні рубки, будується мережа лісових доріг. Вже минулого тижня, коли почалися дощі, вони почали перетворюватися на струмочки. Вже минулого тижня було очевидно, що може статися біда,

– наголосив Єднак.

Він пояснив, що самі дороги сприяють швидшому сходженню дощів і не затримують воду в лісах. Єднак додав, що на території Карпат системно роками відбуваються санітарні рубки без оцінки впливу на довкілля, без зважування можливих екологічних наслідків.

"А сьогодні я чую заяви Держлісагентства, що ліси – це не дамба, і вони не можуть стримувати опади. Так, ліси – це не дамба, це міна уповільненої дії. Якщо роками постійно вирубувати великі ділянки і не зважати на наслідки – буде біда", – підкреслив експерт.

В ефірі 24 каналу голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький розповів, що після масштабних повеней в Україні, які стались ще у 2008 році, проводили ґрунтовні дослідження з приводу причин їх виникнення. Тоді експерти й дізнавались, яку роль в цьому відіграють ліси. "Було визначено, що ліс здатен лише на 10 – 15% затримувати воду. Лише за допомогою лісу приборкати стихію неможливо. Ліс – це не дамба, яка запобігає паводкам та забезпечує 100% утримання води ", – запевнив Заблоцький.

► Про заяву прем'єр-міністра Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в Україні вирубка за останні 5 років зменшилася. Єднак натомість зауважив, що ситуацію висвітлили не повністю.

"Я думаю, що прем'єр не володіє ситуацією. Тому що в певних абсолютних показниках може вирубка і зменшуватися. Але ж є питання – де рубати, яким чином рубати, де прокладати лісові дороги. Вирубка повинна піддаватися оцінці впливу на довкілля", – підсумував експерт.