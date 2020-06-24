На Заході України через негоду постраждали сотні людей. Вода затопила їх будинки, загинули вже 3 людини. У соцмережі почали обговорювати причини трагедії. Люди припустили, що повінь трапилась через масштабні вирубки лісів. Дерева нібито мали б зупинити воду. Однак експерти запевнили, що це не так.

В ефірі 24 каналу голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький розповів, що після масштабних повеней в Україні, які стались ще у 2008 році, проводили ґрунтовні дослідження з приводу причин їх виникнення.

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Тоді експерти й дізнавались, яку роль в цьому відіграють ліси.

Було визначено, що ліс здатен лише на 10 – 15% затримувати воду,

– запевнив Заблоцький.

За його словами, за останні 3 дні у Карпатах випала місячна норма опадів. Це і є основною причиною повені і говорити про те, що ліси могли б все врятувати та не допустити стихії – не правильно.

"Лише за допомогою лісу приборкати стихію неможливо. Ліс – це не дамба, яка запобігає паводкам та забезпечує 100% утримання води", – сказав Заблоцький.

Як ствердив експерт, від масштабних повеней потерпає не тільки Україна, а й вся Європа. Зокрема, Сербія, Боснія, Герцоговина, Чехія. "І треба визнати, що рівень лісового господарства в цих країнах значно вищий, ніж в Україні. Однак чомусь лише в Україні кажуть, що причиною є вирубки", – розповів Заблоцький.

Експерт зазначив, що однією з вагомих причин таких наслідків негоди у Карпатах є те, що влада не зробила висновків після подій у 2008 році. Тоді просто необхідно було укріпити території, де є річки. Однак, за словами Заблоцького, гроші, які виділяли попередні уряди, незрозумілим чином зникли.