На Западе Украины из-за непогоды пострадали сотни людей. Вода затопила их дома, погибли уже 3 человека. В соцсети начали обсуждать причины трагедии. Люди предположили, что наводнение произошло из-за масштабной вырубки лесов. Деревья якобы должны остановить воду. Однако эксперты заверили, что это не так.

В эфире 24 канала председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий рассказал, что после масштабных наводнений в Украине, которые произошли еще в 2008 году, проводили фундаментальные исследования по поводу причин их возникновения.

Обратите внимание Из-за наводнений на Западе часть дорог перекрыли: куда лучше не ехать – карта

Тогда эксперты и узнавали, какую роль в этом играют леса.

Было определено, что лес способен лишь на 10 – 15% задерживать воду,

– заверил Заблоцкий.

По его словам, за последние 3 дня в Карпатах выпала месячная норма осадков. Это и является основной причиной наводнения, и говорить о том, что леса могли бы все спасти и не допустить стихии – неправильно.

"Только с помощью леса укротить стихию невозможно. Лес – это не дамба, которая предотвращает паводки и обеспечивает 100% сдерживание воды", – сказал Заблоцкий.

Как подтвердил эксперт, от масштабных наводнений страдает не только Украина, но и вся Европа. В частности, Сербия, Босния, Герцеговина, Чехия. "И надо признать, что уровень лесного хозяйства в этих странах значительно выше, чем в Украине. Однако почему-то только в Украине говорят, что причиной являются вырубки", – рассказал Заблоцкий.

Эксперт отметил, что одной из весомых причин таких последствий непогоды в Карпатах является то, что власть не сделала выводов после событий в 2008 году. Тогда просто необходимо было укрепить территории, где есть реки. Однако, по словам Заблоцкого, деньги, которые выделяли предыдущие правительства, непонятным образом исчезли.