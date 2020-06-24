Непогоду на Западной Украине часто связывают с массовой вырубкой лесов в Карпатах. Однако премьер Денис Шмыгаль заявил, что причиной наводнений и затоплений на Прикарпатье стало критическое количество осадков, с которым леса не смогли справиться.

Причину наводнений в западном регионе на брифинге прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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И норма осадков, которая выпала за последние три дня, была в разы большей, чем может потребить весь Карпатский лес,

– отметил Шмыгаль.

И добавил, что из-за этого потоки воды хлынули на улицы городов и сел, в том числе и Прикарпатье.

По мнению главы правительства, причины стихийного бедствия должна объяснять наука. Однако массовая вырубка лесов не спровоцировала наводнения.

Премьер отметил также, что вырубка леса за последние пять лет сократилась на 20%. Также в Ивано-Франковской области работает электронное чипирование. А в будущем будут проводить аудит всех лесов – президент подписал соответствующий закон.

Обратите внимание! 24 июня на Прикарпатье из-за непогоды срочно прибыли министр МВД Арсен Аваков и премьер Денис Шмыгаль.

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