Шмыгаль назвал причину массовых затоплений на Прикарпатье
Непогоду на Западной Украине часто связывают с массовой вырубкой лесов в Карпатах. Однако премьер Денис Шмыгаль заявил, что причиной наводнений и затоплений на Прикарпатье стало критическое количество осадков, с которым леса не смогли справиться.
Причину наводнений в западном регионе на брифинге прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.
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И норма осадков, которая выпала за последние три дня, была в разы большей, чем может потребить весь Карпатский лес,
– отметил Шмыгаль.
И добавил, что из-за этого потоки воды хлынули на улицы городов и сел, в том числе и Прикарпатье.
По мнению главы правительства, причины стихийного бедствия должна объяснять наука. Однако массовая вырубка лесов не спровоцировала наводнения.
Премьер отметил также, что вырубка леса за последние пять лет сократилась на 20%. Также в Ивано-Франковской области работает электронное чипирование. А в будущем будут проводить аудит всех лесов – президент подписал соответствующий закон.
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Непогода в Украине: главное
- Больше всего от затяжных дождей пострадали Прикарпатье и Буковина.
- По информации ГСЧС, в результате непогоды в Ивано-Франковской области подтоплены более 200 населенных пунктов. К 29 городам и селам нет подъезда.
- В целом на Прикарпатье разрушены 110 километров автодорог, 1 850 метров берегоукреплений и 90 мостов.
- В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 километра автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.
- В результате стихии на Буковине погибли три человека, еще один – пропал без вести.
- В Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались 10 тысяч человек.
- На Прикарпатье прилетел первый вертолет с помощью.