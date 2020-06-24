Негоду на Західній Україні часто пов'язують з масовою вирубкою лісів у Карпатах. Однак прем'єр Денис Шмигаль заявив, що причиною повеней та затоплень на Прикарпатті стала критична кількість опадів, з якою ліси не змогли впоратися.

Причину повеней у західному регіоні на брифінгу прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

Читайте також Негода на Прикарпатті: для подолання наслідків ухвалили комплекс заходів – деталі

Та норма опадів, яка випала за останні три дні, була в рази більшою, ніж може спожити весь Карпатський ліс,

– зазначив Шмигаль.

Та додав, що через це потоки води ринули на вулиці міст та сіл, зокрема й Прикарпаття.

На думку очільника уряду, причини стихійного лиха повинна пояснювати наука. Однак масове вирубування лісів не спровокувало повені.

Прем’єр зазначив також, що вирубка лісу за останні п’ять років скоротилася на 20%. Також в Івано-Франківській області працює електронне чіпування. А у майбутньому проводитимуть аудит усіх лісів – президент підписав відповідний закон.

Зверніть увагу! 24 червня на Прикарпаття через негоду терміново прибули міністр МВС Арсен Аваков та прем'єр Денис Шмигаль.

До теми Масова вирубка лісів не є причиною повені у Карпатах, – експерт

Негода в Україні: основне