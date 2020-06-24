Шмигаль назвав причину масових затоплень на Прикарпатті
Негоду на Західній Україні часто пов'язують з масовою вирубкою лісів у Карпатах. Однак прем'єр Денис Шмигаль заявив, що причиною повеней та затоплень на Прикарпатті стала критична кількість опадів, з якою ліси не змогли впоратися.
Причину повеней у західному регіоні на брифінгу прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.
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Та норма опадів, яка випала за останні три дні, була в рази більшою, ніж може спожити весь Карпатський ліс,
– зазначив Шмигаль.
Та додав, що через це потоки води ринули на вулиці міст та сіл, зокрема й Прикарпаття.
На думку очільника уряду, причини стихійного лиха повинна пояснювати наука. Однак масове вирубування лісів не спровокувало повені.
Прем’єр зазначив також, що вирубка лісу за останні п’ять років скоротилася на 20%. Також в Івано-Франківській області працює електронне чіпування. А у майбутньому проводитимуть аудит усіх лісів – президент підписав відповідний закон.
До теми Масова вирубка лісів не є причиною повені у Карпатах, – експерт
Негода в Україні: основне
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- Загалом на Прикарпатті зруйновані 110 кілометрів автодоріг, 1 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів.
- В Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 кілометра автодоріг та 130 мостів. Порушене транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.
- Внаслідок стихії на Буковині загинули три людини, ще одна – зникла безвісти.
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