В Івано-Франківську область прилетів гелікоптер з майже трьома тоннами гуманітарного допомоги. Продукти вже розвантажили в урочищі Роги Верховинського району.

Перший гелікоптер з допомогою прямує на Прикарпаття

Після обльоту територій Прикарпаття прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найскладніша ситуація наразі у гірських районах, повідомляє пресслужба Кабміну.

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У горах найбільше постраждали дороги та мости. Авіадоставку допомоги ускладнює негода. Через обмежену видимість гелікоптери наразі з великою обережністю доставляють вантажі туди, куди це дозволяють погодні умови.

Однак перша допомога вже прибула, повідомили у телеграмі МВС.

Гелікоптер H-225 Super Puma з продуктами розвантажено в урочищі Роги Верховинського району Івано-Франківщини,

– йдеться у повідомленні.

Раніше про те, що гелікоптер з майже трьома тонни гуманітарного вантажу уже в дорозі, повідомив Денис Шмигаль.

"Вода, хліб, продукти харчування, медикаменти – основні речі, які вже відправили вертольотом у Верховинський район", – зазначив прем’єр. За його словами, це дуже важливо, адже частина доріг затоплена, люди відрізані від цивілізації.

Евакуація людей

Шмигаль також наголосив, що пріоритет – евакуація до лікарень людей, які опинилися на затоплених територіях.

А у МВС повідомили, що з урочища до села Ільці гелікоптером доправили породіллю. Жінка вже у лікарні.

О 14:00 24 червня проведуть засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ньому розглянуть питання виділення грошей для подолання наслідків стихії.

На Прикарпатті доставили допомогу / Фото Кабміну

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