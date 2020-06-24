На Прикарпаття прилетів перший гелікоптер з допомогою: фото
В Івано-Франківську область прилетів гелікоптер з майже трьома тоннами гуманітарного допомоги. Продукти вже розвантажили в урочищі Роги Верховинського району.
Перший гелікоптер з допомогою прямує на Прикарпаття
Після обльоту територій Прикарпаття прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найскладніша ситуація наразі у гірських районах, повідомляє пресслужба Кабміну.
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У горах найбільше постраждали дороги та мости. Авіадоставку допомоги ускладнює негода. Через обмежену видимість гелікоптери наразі з великою обережністю доставляють вантажі туди, куди це дозволяють погодні умови.
Однак перша допомога вже прибула, повідомили у телеграмі МВС.
Гелікоптер H-225 Super Puma з продуктами розвантажено в урочищі Роги Верховинського району Івано-Франківщини,
– йдеться у повідомленні.
Раніше про те, що гелікоптер з майже трьома тонни гуманітарного вантажу уже в дорозі, повідомив Денис Шмигаль.
"Вода, хліб, продукти харчування, медикаменти – основні речі, які вже відправили вертольотом у Верховинський район", – зазначив прем’єр. За його словами, це дуже важливо, адже частина доріг затоплена, люди відрізані від цивілізації.
Евакуація людей
Шмигаль також наголосив, що пріоритет – евакуація до лікарень людей, які опинилися на затоплених територіях.
А у МВС повідомили, що з урочища до села Ільці гелікоптером доправили породіллю. Жінка вже у лікарні.
О 14:00 24 червня проведуть засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ньому розглянуть питання виділення грошей для подолання наслідків стихії.
На Прикарпатті доставили допомогу / Фото Кабміну
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Негода на Прикарпатті: що відомо
- За інформацією ДСНС, внаслідок негоди в Івано-Франківській області підтоплені понад 200 населених пунктів. До 29 міст та сіл немає під’їзду.
- Загалом на Прикарпатті зруйновані 110 кілометрів автодоріг, 1 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів.
- В Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 кілометра автодоріг та 130 мостів. Порушене транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.
- Внаслідок стихії на Буковині загинули три людини від стихії, ще одна – зникла безвісти.
- В Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися 10 тисяч людей.