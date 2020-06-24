Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим вилетіли на Прикарпаття. Тут посадовці мають намір скоординувати діяльність органів влади задля подолання наслідків негоди.

Про те, що вилітає в Івано-Франківську область, Шмигаль повідомив у телеграмі. Також на відео, яке він опублікував, видно міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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За словами прем’єра, наслідки негоди, а саме паводки, на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті є жахливими.

Якою є ситуація на Прикарпатті

Внаслідок негоди, яка охопила регіон упродовж 22 – 23 червня, підтопило 165 населених пунктів на території 15 адміністративних районів. Станом на ранок 24 червня підтопленим залишався 161 населений пункт. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Загалом через негоду підтопило:

4 596 житлових будинків,

8 873 присадибних ділянок,

3 002 підвальних приміщень,

3083,56 гектара сільського господарських угідь.

Крім того, вода, що вийшла з берегів,

зруйнувала

110 кілометрів автодоріг,

90 мостів,

1850 метрів берегоукріплень;

пошкодила

427,5 кілометра автодоріг,

130 мостів.

Зокрема, пошкоджено автомобільну дорогу Н-09 Мукачево – Львів, у селі Микуличин. Тут рух заблоковано. Водночас частково обмежено проїзд на аварійних ділянках доріг, організовано об’їзні шляхи.

З зони стихійного лиха відселили 285 осіб.

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За словами радника голови МВС Івана Варченка, відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, 25 червня можуть бути опади, які принесуть додаткові ускладнення. Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів.

"Через це – максимальна мобілізація, готовність всієї системи по сотнях населених пунктів у восьми областях, які вже зазнали руйнівних наслідків негоди. Так сталося, що після посушливої весни природа вирішила компенсувати дуже щедро недолік вологи. Ми бачимо, що ситуація залишається загрозливою", – зауважив він.

Варченко додав, що в зоні стихійного лиха працюють понад 500 поліцейських і рятувальників.

"Вертольоти ДСНС здійснюють свою роботу, зокрема нові вертольоти. Зараз вони працюють, допомагають рятувати людей, евакуювати тварин, автомобілі, які виявилися відірваними від дороги через розмиття шматків траси", – зазначив радник очільника МВС.

Також Варченко розповів про підготовку евакуації місцевих жителів.

Евакуацію готують органи місцевого самоврядування спільно з рятувальниками. Маємо інформацію по Україні про більш ніж 50 населених пунктів, що постраждали так чи інакше. Мовиться про сотні людей, якщо ми говоримо про евакуацію. Мовиться про найбільш постраждалі райони, де на людей чекає небезпека,

– заявив він.

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