Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вылетели на Прикарпатье. Здесь чиновники намерены скоординировать деятельность органов власти для преодоления последствий непогоды.

Шмыгаль и Аваков на Прикарпатье: что известно

О том, что вылетает в Ивано-Франковскую область, Шмыгаль сообщил в телеграме. Также на видео, которое он опубликовал, видно министра внутренних дел Арсена Авакова. Срочная поездка чиновников состоялась по поручению президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба украинского президента.

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Прежде всего надо ехать в наводненные населенные пункты, где затоплены дома, огороды, где люди не имеют света. Чтобы помочь, мы должны понимать масштабы убытков, должны услышать людей и увидеть все собственными глазами,

– сказал Зеленский во время разговора со Шмыгалем.

Впоследствии Шмыгаль сообщил, что они вместе с органами власти региона обсудили оперативную информацию о последствиях стихии. Еще одной темой разговора стал ход спасательных работ в населенных пунктах, пострадавших от наводнений.

Аваков, со своей стороны, отметил, что с 22 июня по его решению в регионах, которые страдают от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. В частности, сюда привлекли более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в то же время 110 гвардейцев горно-патрульной роты проведут мониторинг ситуации.

Согласно решению Авакова, на Прикарпатье также доставили:

150 военных Национальной гвардии,

4 вертолета Н225 и Ми-8,

военный самолет Нацгвардии,

более 1200 килограммов пищи и воды.

Кроме этого, для воздушного мониторинга МВД планирует привлечь малую авиацию – самолеты Diamond Государственной пограничной службы.

В то же время Аваков сообщил, что

из региона уже эвакуированы почти 800 человек,



жертвами непогоды стали три человека.

Днем 24 июня Аваков и Шмыгаль проведут селекторное совещание с Зеленским для сообщения последних новостей, согласования действий и организации предоставления гуманитарной помощи. Собственно последнее президент обсудил накануне с правительством и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.

Какова ситуация на Прикарпатье

В результате непогоды, охватившей регион в течение 22 – 23 июня, подтопило 165 населенных пунктов на территории 15 административных районов. По состоянию на утро 24 июня подтопленным оставался 161 населенный пункт. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В целом из-за непогоды подтопило:

4 596 жилых домов,

8 873 приусадебных участка,

3 002 подвальных помещения,

3083,56 гектара сельского хозяйственных угодий.

Кроме того, вышедшая из берегов вода

разрушила

110 километров автодорог,



90 мостов,



1850 метров берегоукреплений;

повредила

427,5 километра автодорог,



130 мостов.

В частности, повреждена автомобильная дорога Н-09 Мукачево – Львов, в селе Микуличин. Здесь движение заблокировано. В то же время частично ограничен проезд на аварийных участках дорог, организованы объездные пути.

Погода в ближайшие дни не улучшится: города и села готовят к эвакуации

По словам советника главы МВД украины Ивана Варченко, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 25 июня могут быть осадки, которые принесут дополнительные осложнения. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Из-за этого – максимальная мобилизация, готовность всей системы по сотням населенных пунктов в восьми областях, которые уже подверглись разрушительным последствиям непогоды. Так случилось, что после засушливой весны природа решила компенсировать очень щедро недостаток влаги. Мы видим, что ситуация остается угрожающей", – отметил он.

Варченко добавил, что в зоне стихийного бедствия работают более 500 полицейских и спасателей. Они осуществляют эвакуацию людей, воздушный и наземный мониторинг, берегоукрепление, откачку и отвод воды.

"Вертолеты ГСЧС осуществляют свою работу, в частности новые вертолеты. Сейчас они работают, помогают спасать людей, эвакуировать животных, автомобили, которые оказались оторванными от дороги из-за размытия кусков трассы", – отметил советник главы МВД.

Также Варченко рассказал о подготовке эвакуации местных жителей.

Эвакуацию готовят органы местного самоуправления совместно со спасателями. Имеем информацию по Украине о более чем 50 населенных пунктах, пострадавших так или иначе. Говорится о сотнях людей, если мы говорим об эвакуации. Говорится о наиболее пострадавших районах, где людей ждет опасность,

– заявил он.

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