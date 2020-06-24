Ужасные паводки на Западе: Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вылетели на Прикарпатье. Здесь чиновники намерены скоординировать деятельность органов власти для преодоления последствий непогоды.
Шмыгаль и Аваков на Прикарпатье: что известно
О том, что вылетает в Ивано-Франковскую область, Шмыгаль сообщил в телеграме. Также на видео, которое он опубликовал, видно министра внутренних дел Арсена Авакова. Срочная поездка чиновников состоялась по поручению президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба украинского президента.
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Прежде всего надо ехать в наводненные населенные пункты, где затоплены дома, огороды, где люди не имеют света. Чтобы помочь, мы должны понимать масштабы убытков, должны услышать людей и увидеть все собственными глазами,
– сказал Зеленский во время разговора со Шмыгалем.
Впоследствии Шмыгаль сообщил, что они вместе с органами власти региона обсудили оперативную информацию о последствиях стихии. Еще одной темой разговора стал ход спасательных работ в населенных пунктах, пострадавших от наводнений.
Аваков, со своей стороны, отметил, что с 22 июня по его решению в регионах, которые страдают от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. В частности, сюда привлекли более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в то же время 110 гвардейцев горно-патрульной роты проведут мониторинг ситуации.
Согласно решению Авакова, на Прикарпатье также доставили:
- 150 военных Национальной гвардии,
- 4 вертолета Н225 и Ми-8,
- военный самолет Нацгвардии,
- более 1200 килограммов пищи и воды.
Кроме этого, для воздушного мониторинга МВД планирует привлечь малую авиацию – самолеты Diamond Государственной пограничной службы.
В то же время Аваков сообщил, что
- из региона уже эвакуированы почти 800 человек,
- жертвами непогоды стали три человека.
Днем 24 июня Аваков и Шмыгаль проведут селекторное совещание с Зеленским для сообщения последних новостей, согласования действий и организации предоставления гуманитарной помощи. Собственно последнее президент обсудил накануне с правительством и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.
Какова ситуация на Прикарпатье
В результате непогоды, охватившей регион в течение 22 – 23 июня, подтопило 165 населенных пунктов на территории 15 административных районов. По состоянию на утро 24 июня подтопленным оставался 161 населенный пункт. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
В целом из-за непогоды подтопило:
- 4 596 жилых домов,
- 8 873 приусадебных участка,
- 3 002 подвальных помещения,
- 3083,56 гектара сельского хозяйственных угодий.
Кроме того, вышедшая из берегов вода
разрушила
- 110 километров автодорог,
- 90 мостов,
- 1850 метров берегоукреплений;
повредила
- 427,5 километра автодорог,
- 130 мостов.
В частности, повреждена автомобильная дорога Н-09 Мукачево – Львов, в селе Микуличин. Здесь движение заблокировано. В то же время частично ограничен проезд на аварийных участках дорог, организованы объездные пути.
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По словам советника главы МВД украины Ивана Варченко, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 25 июня могут быть осадки, которые принесут дополнительные осложнения. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Из-за этого – максимальная мобилизация, готовность всей системы по сотням населенных пунктов в восьми областях, которые уже подверглись разрушительным последствиям непогоды. Так случилось, что после засушливой весны природа решила компенсировать очень щедро недостаток влаги. Мы видим, что ситуация остается угрожающей", – отметил он.
Варченко добавил, что в зоне стихийного бедствия работают более 500 полицейских и спасателей. Они осуществляют эвакуацию людей, воздушный и наземный мониторинг, берегоукрепление, откачку и отвод воды.
"Вертолеты ГСЧС осуществляют свою работу, в частности новые вертолеты. Сейчас они работают, помогают спасать людей, эвакуировать животных, автомобили, которые оказались оторванными от дороги из-за размытия кусков трассы", – отметил советник главы МВД.
Также Варченко рассказал о подготовке эвакуации местных жителей.
Эвакуацию готовят органы местного самоуправления совместно со спасателями. Имеем информацию по Украине о более чем 50 населенных пунктах, пострадавших так или иначе. Говорится о сотнях людей, если мы говорим об эвакуации. Говорится о наиболее пострадавших районах, где людей ждет опасность,
– заявил он.
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Что еще известно о последствиях непогоды на Прикарпатье
- Два человека погибли, а одного считают пропавшим без вести;
- Перекрыта дорога между Коломыей и Косовым;
- Из-за разлива реки в черте сел Татаров и Микуличин автодорога Н-09 сообщением Мукачево – Рогатин стал непроездной;
- Возле Микуличина смыло мост, в результате чего прервалось сообщение дорогой Яремче – Буковель.