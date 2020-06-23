На Прикарпатье в двух местах разрушена дорога на Буковель. Из-за разлива реки в черте сел Татаров и Микуличин автодорога Н-09 сообщением Мукачево – Рогатин стал непроездной. Кроме того, возле Микуличина смыло мост, в результате чего прервалось сообщение по дороге Яремче – Буковель. Сам курорт тоже плавает, мощные потоки воды туристы снимают на видео.

Буковель поплыл

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Из-за обильных ливней популярный украинский курорт затопило. Просто по центральным дорогам Буковеля несутся потоки воды.

Ситуация на Буковеле: видео

Туристы снимают видео, на которых видны курортные домики, стоящие в воде, и быструю реку, которая сбегает по центральным аллеям Буковеля.

Буковель во время непогоды: видео

Буковель в воде: видео

Потоки воды посреди Буковеля: видео

Проезд на Буковель затоплен

В двух местах дорога разрушена и заблокирована: на дороге между Яремче и Микуличином произошел сдвиг почвы, а в Татарове река подмыла дорогу.

Ситуация в Татарове: видео

В самом Микуличине тоже разлился поток. Несколько проездов на Буковель разрушены полностью.



Полуразрушенные дороги / Фото из соцсетей



Дороги на Буковель размыло / Фото из соцсетей

Обратите внимание! Согласно прогнозу Укргидрометцентра, дожди и грозы в западных областях Украины будут идти до конца недели.



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