Паводок в Буковеле: курорт плавает, а дороги к нему разрушены – видео
На Прикарпатье в двух местах разрушена дорога на Буковель. Из-за разлива реки в черте сел Татаров и Микуличин автодорога Н-09 сообщением Мукачево – Рогатин стал непроездной. Кроме того, возле Микуличина смыло мост, в результате чего прервалось сообщение по дороге Яремче – Буковель. Сам курорт тоже плавает, мощные потоки воды туристы снимают на видео.
Буковель поплыл
Актуально Мощная непогода на Прикарпатье унесла жизни 2 человек, еще одного человека ищут: подробности
Из-за обильных ливней популярный украинский курорт затопило. Просто по центральным дорогам Буковеля несутся потоки воды.
Ситуация на Буковеле: видео
Туристы снимают видео, на которых видны курортные домики, стоящие в воде, и быструю реку, которая сбегает по центральным аллеям Буковеля.
Буковель во время непогоды: видео
Буковель в воде: видео
Проезд на Буковель затоплен
В двух местах дорога разрушена и заблокирована: на дороге между Яремче и Микуличином произошел сдвиг почвы, а в Татарове река подмыла дорогу.
Ситуация в Татарове: видео
В самом Микуличине тоже разлился поток. Несколько проездов на Буковель разрушены полностью.
Полуразрушенные дороги / Фото из соцсетей
Дороги на Буковель размыло / Фото из соцсетей