Паводок у Буковелі: курорт плаває, а дороги до нього зруйновані – відео
На Прикарпатті у двох місцях зруйнована дорога на Буковель. Через розлиття річки у межах сіл Татарів та Микуличин автошлях Н-09 сполученням Мукачево – Рогатин став непроїзним. Окрім того, біля Микуличина змило міст, в результаті чого перервалося сполучення дорогою Яремче – Буковель. Сам курорт – теж плаває, потужні потоки води туристи знімають на відео.
Буковель поплив
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Через рясні зливи популярний український курорт затопило. Просто центральними дорогами Буковелю несуться потоки води.
Ситуація на Буковелі: відео
Туристи знімають відео, на яких видно курортні будиночки, що стоять у воді та швидку "річку", яка збігає центральними алеями Буковелю.
Буковель під час негоди: відео
Буковель у воді: відео
Проїзд на Буковель затоплений
У двох місцях дорога зруйнована та заблокована: на дорозі між Яремче та Микуличином стався зсув ґрунту, а в Татарові річка підмила дорогу.
Ситуація у Татарові: відео
У самому Микуличині теж розлився потічок. Усе це спричинило ситуацію, за якої декілька проїздів на Буковель – зруйновані вщент.
Напівзруйновані дороги / Фото з соцмереж
Дороги на Буковель розмило / Фото з соцмереж