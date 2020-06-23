На Прикарпатті у двох місцях зруйнована дорога на Буковель. Через розлиття річки у межах сіл Татарів та Микуличин автошлях Н-09 сполученням Мукачево – Рогатин став непроїзним. Окрім того, біля Микуличина змило міст, в результаті чого перервалося сполучення дорогою Яремче – Буковель. Сам курорт – теж плаває, потужні потоки води туристи знімають на відео.

Буковель поплив

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Через рясні зливи популярний український курорт затопило. Просто центральними дорогами Буковелю несуться потоки води.

Ситуація на Буковелі: відео

Туристи знімають відео, на яких видно курортні будиночки, що стоять у воді та швидку "річку", яка збігає центральними алеями Буковелю.

Буковель під час негоди: відео

Буковель у воді: відео

Потоки води посеред Буковелю: відео

Проїзд на Буковель затоплений

У двох місцях дорога зруйнована та заблокована: на дорозі між Яремче та Микуличином стався зсув ґрунту, а в Татарові річка підмила дорогу.

Ситуація у Татарові: відео

У самому Микуличині теж розлився потічок. Усе це спричинило ситуацію, за якої декілька проїздів на Буковель – зруйновані вщент.



Напівзруйновані дороги / Фото з соцмереж



Дороги на Буковель розмило / Фото з соцмереж

Зверніть увагу! Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, дощі та грози в західних областях України йтимуть до кінця тижня.



На Прикарпатті пік надзвичайної ситуації з паводками очікують 24 червня.