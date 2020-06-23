На окраине Яремче 23 июня произошел сдвиг дороги в бурную реку, вода в которой поднялась до критического уровня из-за ливней. В то время женщина с двумя детьми шла по дороге, которая уже дала трещины. Им удалось спастись в последний момент.

Инцидент случился 23 июня около "Жонки", на пути к так называемому парку миниатюр, сообщает "Галка".

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В то время женщина с двумя детьми шла по дороге, которая из-за наводнения уже дала трещины.

На видео, опубликованном на фейсбук-странице "Наше Прикарпатье", заметно, что дорога начала расползаться на глазах, обваливаясь в сторону реки.

Женщина и дети смогли в последний момент спастись.

Смещение дороги произошло после того, как там прошла женщина с детьми: видео

Важно! На 24 июня в западных областях ситуация только усложнится: прогнозируют сильные осадки. Кроме того, синоптики предупреждают об угрозе наводнений, в том числе и на Прикарпатье. Из берегов будут выходить реки.

Последствия непогоды на Прикарпатье