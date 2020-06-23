В Яремче под женщиной с двумя детьми сдвинулась дорога: жуткое видео
На окраине Яремче 23 июня произошел сдвиг дороги в бурную реку, вода в которой поднялась до критического уровня из-за ливней. В то время женщина с двумя детьми шла по дороге, которая уже дала трещины. Им удалось спастись в последний момент.
Инцидент случился 23 июня около "Жонки", на пути к так называемому парку миниатюр, сообщает "Галка".
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В то время женщина с двумя детьми шла по дороге, которая из-за наводнения уже дала трещины.
На видео, опубликованном на фейсбук-странице "Наше Прикарпатье", заметно, что дорога начала расползаться на глазах, обваливаясь в сторону реки.
Женщина и дети смогли в последний момент спастись.
Смещение дороги произошло после того, как там прошла женщина с детьми: видео
Последствия непогоды на Прикарпатье
- затоплены несколько сотен домов;
- два человека погибли, а один считается пропавшим без вести;
- затопило трассу национального значения Львов – Мукачево;
- перекрыта дорога между Коломыей и Косовом;
- из-за разлива реки в пределах сел Татаров и Микуличин автодорога Н-09 сообщением Мукачево – Рогатин стала непроездной;
- у Микуличина смыло мост, в результате чего прервалось сообщение на дороге Яремче – Буковель.