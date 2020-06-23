Непогода в западном регионе не отступает. В Яремче Ивано-Франковской области 23 июня затопило трассу национального значения Львов – Мукачево, однако проезд там удалось восстановить. Кроме того, из-за критического уровень воды в Пруте решили перекрыть дорогу между Коломыей и Косово.

Западная Украина, включая Прикарпатье, страдает от паводков уже несколько дней, сообщает 24 канал.

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Затопило трассу Львов – Мукачево

В Яремче на Ивано-Франковщине, 23 июня в результате сильных дождей затопило трассу национального значения из Львова в Мукачево.

В селе Микуличин (Яремчанский горсовет) сошел селевой поток на автомобильную дорогу Львов – Мукачево. Проезд заблокирован,

– сообщили в ГСЧС.

Автодорога завалена деревьями, камнями и грязью. Рядом течет река Прут. Из-за критического уровня воды начало подмывать дорожное полотно.

Непогода привела к затоплениям в Ивано-Франковской области / Фото ГСЧС, Виталия Сенько и Назара Томашевского

Затопило трассу Львов – Мукачево: смотрите видео

Проезд удалось восстановить

Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив впоследствии уточнил, что спасатели смогли обеспечить проезд на одной из дорог.

Отсутствовал проезд на двух дорогах государственного значения. В селе Микуличин движение транспорта возобновлено, хотя работает техника, которая следит за тем, чтобы больше не произошло обвалов,

– рассказал глава области.

И добавил, что дорога Крыворивня – Черновцы на данный момент полностью перекрыта – проезда там нет.

Перекрыли дорогу Коломыя – Косов

Из-за критического поднятия воды в Пруте также решили перекрыть дорогу Коломыей – Косово, пишет "Галка" со ссылкой на пресс-служб Коломыйского горсовета.

В связи с паводками 23 июня, в 16 часов на окраине Коломыи прекратили движение по трассе Р24 (Вербизский мост),

– говорится в сообщении.

Вода в Пруте поднялась до критического уровня: смотрите видео

Важно! Согласно прогнозу Укргидрометцентра, дожди и грозы в западных областях Украины будут идти до конца недели. Однако уже с 24 июня осадки станут менее интенсивными.