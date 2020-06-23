Через негоду затопило трасу національного значення Львів – Мукачево: фото, відео
Негода у західному регіоні не відступає. У Яремчі на Івано-Франківщині 23 червня затопило трасу національного значення Львів – Мукачево, однак проїзд там вдалося відновити. Крім того, через критичний рівень води у Пруті вирішили перекрити дорогу між Коломиєю та Косовом.
Західна Україна, зокрема й Прикарпаття, потерпає від паводків вже кілька днів, повідомляє 24 канал.
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Затопило трасу Львів – Мукачево
У Яремчі, що на Івано-Франківщині, 23 червня внаслідок сильних дощів затопило трасу національного значення, що веде зі Львова до Мукачева.
У селі Микуличин (Яремчанська міськрада) зійшов селевий потік на автомобільну дорогу Львів – Мукачево. Проїзд заблоковано,
– повідомили у ДСНС.
Автодорога завалена деревами, камінням та брудом. Поряд тече річка прут. Через критичне підняття води почало підмивати дорожнє полотно.
Негода призвела до затоплень на Івано-Франківщині / Фото ДСНС, Віталія Сенька та Назара Томашевського
Затопило трасу Львів – Мукачево: дивіться відео
Проїзд вдалося відновити
Голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів згодом уточнив, що рятувальники змогли забезпечити проїзд на одній з доріг.
Був відсутній проїзд на двох дорогах державного значення. У селі Микуличин рух транспорту там йде, хоча працює техніка, яка стежить за тим, щоб більше не сталося обвалів,
– розповів очільник області.
Та додав, що дорога Криворівня – Чернівці наразі повністю перекрита – проїзду там немає.
Перекрили дорогу Коломия – Косів
Через критичне підняття води у Пруті також вирішили перекрити дорогу між Коломиєю і Косовом, пише "Галка" з посиланням на пресслужбу Коломийської міськради.
У зв'язку з паводками 23 червня, о 16 годині на околиці Коломиї припинили рух по трасі Р24 (Вербізький міст),
– йдеться у повідомленні.
Вода у Пруті піднялася до критичного рівня: дивіться відео