Негода у західному регіоні не відступає. У Яремчі на Івано-Франківщині 23 червня затопило трасу національного значення Львів – Мукачево, однак проїзд там вдалося відновити. Крім того, через критичний рівень води у Пруті вирішили перекрити дорогу між Коломиєю та Косовом.

Західна Україна, зокрема й Прикарпаття, потерпає від паводків вже кілька днів, повідомляє 24 канал.

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Затопило трасу Львів – Мукачево

У Яремчі, що на Івано-Франківщині, 23 червня внаслідок сильних дощів затопило трасу національного значення, що веде зі Львова до Мукачева.

У селі Микуличин (Яремчанська міськрада) зійшов селевий потік на автомобільну дорогу Львів – Мукачево. Проїзд заблоковано,

– повідомили у ДСНС.

Автодорога завалена деревами, камінням та брудом. Поряд тече річка прут. Через критичне підняття води почало підмивати дорожнє полотно.

Негода призвела до затоплень на Івано-Франківщині / Фото ДСНС, Віталія Сенька та Назара Томашевського

Затопило трасу Львів – Мукачево: дивіться відео

Проїзд вдалося відновити

Голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів згодом уточнив, що рятувальники змогли забезпечити проїзд на одній з доріг.

Був відсутній проїзд на двох дорогах державного значення. У селі Микуличин рух транспорту там йде, хоча працює техніка, яка стежить за тим, щоб більше не сталося обвалів,

– розповів очільник області.

Та додав, що дорога Криворівня – Чернівці наразі повністю перекрита – проїзду там немає.

Перекрили дорогу Коломия – Косів

Через критичне підняття води у Пруті також вирішили перекрити дорогу між Коломиєю і Косовом, пише "Галка" з посиланням на пресслужбу Коломийської міськради.

У зв'язку з паводками 23 червня, о 16 годині на околиці Коломиї припинили рух по трасі Р24 (Вербізький міст),

– йдеться у повідомленні.

Вода у Пруті піднялася до критичного рівня: дивіться відео

Важливо! Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, дощі та грози в західних областях України йтимуть до кінця тижня. Однак вже від 24 червня опади стануть менш інтенсивними.