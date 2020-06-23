У Яремче під жінкою з двома дітьми зсунулася дорога: моторошне відео
На околиці Яремче 23 червня стався зсув дороги в бурхливу річку, вода в якій піднялася до критичного рівня через зливи. У той час жінка з двома дітьми йшла по дорозі, яка вже дала тріщини. Їм вдалося врятуватися в останню мить.
Інцидент трапився 23 червня поблизу "Жонки", на шляху так званого парку мініатюр, повідомляє "Галка".
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У той час жінка з двома дітьми йшла дорогою, яка через повінь вже дала тріщини.
На відео, опублікованому на фейсбук-сторінці "Наше Прикарпаття", помітно, що дорога почала розповзатися на очах, обвалюючись у сторону річки.
Жінка та діти змогли в останній момент врятуватися в безпечне місце.
Зсув дороги стався після того, як там пройшли жінка з дітьми: відео
Наслідки негоди на Прикарпатті
- затоплено кілька сотень будинків;
- дві людини загинули, а одну вважають зниклою безвісти;
- затопило трасу національного значення Львів – Мукачево;
- перекрити дорогу між Коломиєю і Косовом;
- через розлиття річки у межах сіл Татарів та Микуличин автошлях Н-09 сполученням Мукачево – Рогатин став непроїзним;
- біля Микуличина змило міст, в результаті чого перервалося сполучення дорогою Яремче – Буковель.