На околиці Яремче 23 червня стався зсув дороги в бурхливу річку, вода в якій піднялася до критичного рівня через зливи. У той час жінка з двома дітьми йшла по дорозі, яка вже дала тріщини. Їм вдалося врятуватися в останню мить.

Інцидент трапився 23 червня поблизу "Жонки", на шляху так званого парку мініатюр, повідомляє "Галка".

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У той час жінка з двома дітьми йшла дорогою, яка через повінь вже дала тріщини.

На відео, опублікованому на фейсбук-сторінці "Наше Прикарпаття", помітно, що дорога почала розповзатися на очах, обвалюючись у сторону річки.

Жінка та діти змогли в останній момент врятуватися в безпечне місце.

Зсув дороги стався після того, як там пройшли жінка з дітьми: відео

Важливо! На 24 червня у західних областях ситуація лише ускладниться: прогнозують сильні опади. Крім того, синоптики попереджають про загрозу повеней, зокрема й на Прикарпатті. З берегів виходитимуть річки.

Наслідки негоди на Прикарпатті