В результаті негоди в Івано-Франківській області двоє людей загинули, ще одна людина зникла безвісти. Через сильні зливи та підтоплення майже два десятки сіл у регіоні є відрізаними від цивілізації.

Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає пресслужба ОДА на фейсбук-сторінці.

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В результаті стихії в Верховинському районі відрізані 19 сіл, загинули дві людини і одна людина вважається безвісти зниклою. Зруйновані захисні дамби, розмиті береги річок, є розмив доріг і їх перекриття через зсуви,

– наголосив Федорів.

Де і яких збитків завдала негода на Прикарпатті:

У Верховинському районі на ділянці дороги Ільці – Буркут були заблоковані 40 автомобілів з туристами. Станом на 23 червня вони проїхали в село Красник.

На автодорозі державного значення в селі Микуличин був заблокований рух, проте пізніше його вдалося відновити.

Проїзд по трасі Криворівня – Чернівці повністю заблокований.

Які прогнози щодо погоди надалі

За словами Федоріва, прогнози щодо погоди на Прикарпатті залишають бажати кращого. Передбачається подальше значне підвищення рівня води в річках.

Пік стихії очікуємо завтра (24 червня – 24 канал),

– зазначив глава Івано-Франківської ОДА.

Станом на 23 червня в Івано-Франківській області паводок охопив 12 адміністративних районів:

Верховинський,

Тлумацький,

Снятинський,

Коломийський,

Тисменицький,

Долинський,

Калуський,

Богородчанський,

Галицький,

Рожнятівський,

Косівський райони та власне Івано-Франківськ.

Як борються з негодою

У регіоні вже створили постійно діючий штаб щодо ліквідації наслідків стихії. Він керує проведенням першочергових відновлювальних і рятувальних робіт, евакуаційними заходами.

Скільки коштів потрібно для подолання наслідків негоди: