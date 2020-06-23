Потужна негода на Прикарпатті забрала життя 2 осіб, ще одну людину шукають: подробиці
В результаті негоди в Івано-Франківській області двоє людей загинули, ще одна людина зникла безвісти. Через сильні зливи та підтоплення майже два десятки сіл у регіоні є відрізаними від цивілізації.
Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає пресслужба ОДА на фейсбук-сторінці.
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В результаті стихії в Верховинському районі відрізані 19 сіл, загинули дві людини і одна людина вважається безвісти зниклою. Зруйновані захисні дамби, розмиті береги річок, є розмив доріг і їх перекриття через зсуви,
– наголосив Федорів.
Де і яких збитків завдала негода на Прикарпатті:
- У Верховинському районі на ділянці дороги Ільці – Буркут були заблоковані 40 автомобілів з туристами. Станом на 23 червня вони проїхали в село Красник.
- На автодорозі державного значення в селі Микуличин був заблокований рух, проте пізніше його вдалося відновити.
- Проїзд по трасі Криворівня – Чернівці повністю заблокований.
Які прогнози щодо погоди надалі
За словами Федоріва, прогнози щодо погоди на Прикарпатті залишають бажати кращого. Передбачається подальше значне підвищення рівня води в річках.
Пік стихії очікуємо завтра (24 червня – 24 канал),
– зазначив глава Івано-Франківської ОДА.
Станом на 23 червня в Івано-Франківській області паводок охопив 12 адміністративних районів:
- Верховинський,
- Тлумацький,
- Снятинський,
- Коломийський,
- Тисменицький,
- Долинський,
- Калуський,
- Богородчанський,
- Галицький,
- Рожнятівський,
- Косівський райони та власне Івано-Франківськ.
Як борються з негодою
У регіоні вже створили постійно діючий штаб щодо ліквідації наслідків стихії. Він керує проведенням першочергових відновлювальних і рятувальних робіт, евакуаційними заходами.
Скільки коштів потрібно для подолання наслідків негоди:
- Сума коштів, необхідна для відновлення постраждалих об'єктів і територій, за попередніми оцінками становить понад 400 мільйонів гривень.
- Івано-Франківська ОДА вже підготувала відповідний проєкт листа до Кабінету міністрів України.
- З обласного бюджету також виділили субвенцію в розмірі 1 мільйона гривень та 5 625 літрів дизельного палива для виконання першочергових заходів щодо ліквідації наслідків стихії.