В результате непогоды в Ивано-Франковской области двое людей погибли, еще один пропал без вести. Из-за сильных ливней и подтопления почти два десятка сел в регионе отрезаны от цивилизации.

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив, передает пресс-служба ОГА на странице в фейсбук.

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В результате стихии в Верховинском районе отрезаны 19 сел, погибли два человека и один человек считается без вести пропавшим. Разрушены защитные дамбы, размыты берега рек, есть размыв дорог и их перекрытие оползнями,

– подчеркнул Федоров.

Где и какой ущерб нанесла непогода на Прикарпатье:

В Верховинском районе на участке дороги Ильцы – Буркут были заблокированы 40 автомобилей с туристами. По состоянию на 23 июня они проехали в село Красник.

На автодороге государственного значения в селе Микуличин было заблокировано движение, однако позже его удалось восстановить.

Проезд по трассе Криворовня – Черновцы полностью заблокирован.

Какие прогнозы по погоде в дальнейшем

По словам Федорива, прогнозы относительно погоды на Прикарпатье оставляют желать лучшего. Ожидается дальнейшее значительное повышение уровня воды в реках.

Пик стихии ожидаем завтра (24 июня – 24 канал),

– отметил глава Ивано-Франковской ОГА.

По состоянию на 23 июня в Ивано-Франковской области паводок охватил 12 административных районов:

Верховинский,

Тлумачский,

Снятынский,

Коломыйский,

Тысменицкий,

Долинский,

Калушский,

Богородчанский,

Галицийский,

Рожнятовский,

Косовский районы и собственно Ивано-Франковск.

Как борются с непогодой

В регионе уже создали постоянно действующий штаб по ликвидации последствий стихии. Он руководит проведением первоочередных восстановительных и спасательных работ, эвакуационными мероприятиями.

Сколько средств нужно для преодоления последствий непогоды:

Сумма средств, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам составляет более 400 миллионов гривен.

Ивано-Франковская ОГА уже подготовила соответствующий проект письма в Кабинет Министров Украины.

Из областного бюджета также выделили субвенцию в размере 1 миллиона гривен и 5 625 литров дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.

Смотрите сюжет 24 канала о последствиях непогоды: видео