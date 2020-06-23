Мощная непогода на Прикарпатье унесла жизни 2 человек, еще одного человека ищут: подробности
В результате непогоды в Ивано-Франковской области двое людей погибли, еще один пропал без вести. Из-за сильных ливней и подтопления почти два десятка сел в регионе отрезаны от цивилизации.
Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив, передает пресс-служба ОГА на странице в фейсбук.
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В результате стихии в Верховинском районе отрезаны 19 сел, погибли два человека и один человек считается без вести пропавшим. Разрушены защитные дамбы, размыты берега рек, есть размыв дорог и их перекрытие оползнями,
– подчеркнул Федоров.
Где и какой ущерб нанесла непогода на Прикарпатье:
- В Верховинском районе на участке дороги Ильцы – Буркут были заблокированы 40 автомобилей с туристами. По состоянию на 23 июня они проехали в село Красник.
- На автодороге государственного значения в селе Микуличин было заблокировано движение, однако позже его удалось восстановить.
- Проезд по трассе Криворовня – Черновцы полностью заблокирован.
Какие прогнозы по погоде в дальнейшем
По словам Федорива, прогнозы относительно погоды на Прикарпатье оставляют желать лучшего. Ожидается дальнейшее значительное повышение уровня воды в реках.
Пик стихии ожидаем завтра (24 июня – 24 канал),
– отметил глава Ивано-Франковской ОГА.
По состоянию на 23 июня в Ивано-Франковской области паводок охватил 12 административных районов:
- Верховинский,
- Тлумачский,
- Снятынский,
- Коломыйский,
- Тысменицкий,
- Долинский,
- Калушский,
- Богородчанский,
- Галицийский,
- Рожнятовский,
- Косовский районы и собственно Ивано-Франковск.
Как борются с непогодой
В регионе уже создали постоянно действующий штаб по ликвидации последствий стихии. Он руководит проведением первоочередных восстановительных и спасательных работ, эвакуационными мероприятиями.
Сколько средств нужно для преодоления последствий непогоды:
- Сумма средств, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам составляет более 400 миллионов гривен.
- Ивано-Франковская ОГА уже подготовила соответствующий проект письма в Кабинет Министров Украины.
- Из областного бюджета также выделили субвенцию в размере 1 миллиона гривен и 5 625 литров дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.
Смотрите сюжет 24 канала о последствиях непогоды: видео