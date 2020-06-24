В Ивано-Франковскую область прилетел вертолет с почти тремя тоннами гуманитарной помощи. Продукты уже разгрузили в урочище Рога Верховинского района.

Первый вертолет с помощью направляется на Прикарпатье

После облета территорий Прикарпатья премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что самая сложная ситуация сейчас в горных районах, сообщает пресс-служба Кабмина.

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В горах больше всего пострадали дороги и мосты. Авиадоставку помощи осложняет непогода. Из-за ограниченной видимости вертолеты сейчас с большой осторожностью доставляют грузы туда, куда это позволяют погодные условия.

Однако первая помощь уже прибыла, сообщили в телеграмме МВД.

Вертолет H-225 Super Puma с продуктами разгружен в урочище Рога Верховинского района Ивано-Франковщины,

– говорится в сообщении.

Ранее о том, что вертолет с почти тремя тоннами гуманитарного груза уже в пути, сообщил Денис Шмыгаль.

"Вода, хлеб, продукты питания, медикаменты – основные вещи, которые уже отправили вертолетом в Верховинский район", – отметил премьер. По его словам, это очень важно, ведь часть дорог затоплена, люди отрезаны от цивилизации.

Эвакуация людей

Шмыгаль также отметил, что приоритет – эвакуация в больницы людей, которые оказались на затопленных территориях.

А в МВД сообщили, что из урочища в село Ильцы вертолетом доставили роженицу. Женщина уже в больнице.

В 14:00 24 июня проведут заседание Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем рассмотрят вопрос выделения денег для преодоления последствий стихии.

На Прикарпатье доставили помощь / Фото Кабмина

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