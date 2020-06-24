На Прикарпатье прилетел первый вертолет с помощью: фото
В Ивано-Франковскую область прилетел вертолет с почти тремя тоннами гуманитарной помощи. Продукты уже разгрузили в урочище Рога Верховинского района.
Первый вертолет с помощью направляется на Прикарпатье
После облета территорий Прикарпатья премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что самая сложная ситуация сейчас в горных районах, сообщает пресс-служба Кабмина.
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В горах больше всего пострадали дороги и мосты. Авиадоставку помощи осложняет непогода. Из-за ограниченной видимости вертолеты сейчас с большой осторожностью доставляют грузы туда, куда это позволяют погодные условия.
Однако первая помощь уже прибыла, сообщили в телеграмме МВД.
Вертолет H-225 Super Puma с продуктами разгружен в урочище Рога Верховинского района Ивано-Франковщины,
– говорится в сообщении.
Ранее о том, что вертолет с почти тремя тоннами гуманитарного груза уже в пути, сообщил Денис Шмыгаль.
"Вода, хлеб, продукты питания, медикаменты – основные вещи, которые уже отправили вертолетом в Верховинский район", – отметил премьер. По его словам, это очень важно, ведь часть дорог затоплена, люди отрезаны от цивилизации.
Эвакуация людей
Шмыгаль также отметил, что приоритет – эвакуация в больницы людей, которые оказались на затопленных территориях.
А в МВД сообщили, что из урочища в село Ильцы вертолетом доставили роженицу. Женщина уже в больнице.
В 14:00 24 июня проведут заседание Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем рассмотрят вопрос выделения денег для преодоления последствий стихии.
На Прикарпатье доставили помощь / Фото Кабмина
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Непогода на Прикарпатье: что известно
- По информации ГСЧС, в результате непогоды в Ивано-Франковской области подтоплены более 200 населенных пунктов. К 29 городам и селам нет подъезда.
- В целом на Прикарпатье разрушены 110 километров автодорог, 1 850 метров берегоукреплений и 90 мостов.
- В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 километра автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.
- В результате стихии на Буковине погибли три человека от стихии, еще один – пропал без вести.
- В Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались 10 тысяч человек.